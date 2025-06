Golob o kaosu na cestah: Vlaganja niso bila pravočasna, z njimi smo začeli šele v tej vladi

Redno junijsko plenarno zasedanje se je začelo s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom. Sicer pa bodo poslanci na seji med drugim obravnavali več zakonskih predlogov glede stanovanjske politike in šolstva, med drugim pa bodo razpravljali še o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Poslanec SDS Danijel Krivec je premierja Goloba spraševal glede prometnih zastojev na slovenskih cestah. "V zadnjem času je prometna pretočnost na slovenskih cestah močno upadla. Zastoji so stalnica na naših cestah. Prometna varnost se je zmanjšala. Beležimo veliko prometnih nesreč. Zaradi turistične sezone in del na cesti, bo promet še povečan. Kaj boste storili za odpravo teh zastojev?"

Avtocestni priključek Dragomer bo zaključen konec avgusta

"Trideset let sem se vozil vsak dan s Primorske v Ljubljano. Točno vem, o čem mi govorite. Razume tudi to jezo in tudi poziv, da je potrebno nekaj narediti. Naša vlada je prva vlada, je prva vlada od 2009, ki je zares zastavila urejanje avtocest in avtocestnih križev. To lahko preprečimo samo s pravočasnim vlaganjem. Vlaganja niso bila pravočasna, z njimi smo začeli šele v tej vladi. Po uradnih podatkih Darsa so se čakalni časi izboljšali. Ker obstajajo tako imenovani mehki ukrepi. Treba pa je potrpeti, ker za to, da se zadeva uredi, je potreben čas in denar," je povedal premier.

Izvoz/uvoz Dragomer bo zaključen letos konec avgusta, je napovedal. "Vedno, ko rešimo nek problem, ki so ga prej odlašali, se tri mesece preden ga končamo, oglasijo tisti, ki so bili prej že večkrat v vladi in niso ukrepali," je sklenil vprašanje.

"Če se ne bi splačalo delati, ne bi imeli najnižje brezposelnosti v zgodovini"

Nepovezana poslanka iz vrst Demokratov Eva Irgl je premierju zastavila vprašanje v zvezi s poglabljanjem gospodarske in socialne krize. "Med petdesetimi državami, kjer so spraševali po kvaliteti življenja v državi, smo na lestvici pristali na petdesetem mestu. Gospodarstvo je pod velikimi davčnimi pritiski. Vsak, ki dela pošteno, je kaznovan z enim največjih davčnih primežev. Kje vidite razloge, da število revnih narašča, katere konkretne ukrepe znotraj proračuna nameravate uvesti, da zmanjšamo število stečajev?," je vprašala Irgel.

Premier je izrazil začudenje, da je Slovenija po kvaliteti življenja najslabša, torej petdeseta na lestvici in prosil, da mu omenjeno analizo posreduje. "O davčnem primežu poslušamo že od prvega dne. Dejanski podatki so, da če se ne bi splačalo delati, ne bi mogli imeti najnižje brezposelnosti v zgodovini, dobički podjetij ne bi bili že dve leti rekordni in ne bi zaposlovali največ legalnih tujcev v zgodovini Slovenije," je naštel premier.

Glede revščine pa je omenil vzpostavitev varnostne mreže. "Socialna mreža je ena najbogatejših. Najprej smo dali prednost najbolj ranljivim," pri čemer je naštel starejše, invalide, otroke. Omenil je tudi poglobitev dialoga s humanitarnimi organizacijami.

"Statistika o valu tečajev pa ne drži," je še dejal Golob. "Spremljam medije in kaj dosti stečajev to leto še nisem zasledil. Kar se tiče dohodninske lestvice, bo prišla v datumskem roku in do takrat so špekulacije nepotrebne."

Glede načina financiranja programov italijanske in madžarske narodne skupnosti na Radioteleviziji Slovenija pa bo premierja spraševal poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza. "Avtohtoni skupnosti imata v zadnjih 20 letih velike težave z vzdrževanjem kadra na RTV na italijanskem in madžarskem programu. Izgubili smo veliko novinarjev, oziroma kar 25 odstotkov kadra. Od leta 2018 do danes pa smo zadržali ves kader, ki smo ga imeli, letos pa smo zaznali, da se težava ponavlja."

Premierju vprašanje o "neobvladovanju varnostne situacije v Sloveniji"

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je premierja spraševala o "neobvladovanju varnostne situacije v Sloveniji", ki se po njenem mnenju predvsem v jugovzhodnem delu države iz meseca v mesec slabša. Ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju ob tem očita, da ni sposoben ukrepati. Premierja je vprašala: ste zadovoljni s trenutno varnostno situacijo v Sloveniji?

"Ko odpremo novice, smo pretežno deležni slabih novic. Svet drvi in to zelo hitro, v čase, kakršne si nihče ni znal predstavljati. To je zato, ker nekateri svetovni voditelji razmišljaj enostransko," je uvodoma dejal Golob in poudaril, da je Slovenija med najbolj varnimi državami v svetu. Naloga te vlade, ministrstev, organov je, da na tej poti vztrajamo. Vsako nasilje je nedopustno in obsojam tudi nasilje na družabnem dogodku, kjer je bil napaden župan občine Ribnica. Najboljše v tem primeru je, da je policija odreagirala hitro in storilca prijela. Ali bi ga lahko preprečila, ne vem. Želel bi si, da policija preišče tudi motive. Kako je možno, da pri 2000 prisotnih na veselici žrtvam nihče ni vstopil v bran, kje je bilo varovanje. Zagotovo zaradi tega primera ne moremo kriviti celotne romske populacije. To kar lahko storimo mi, je, da nagovarjamo miru. Naša orodja so besede," je na vprašanje Čadonič Špelič odgovoril Golob.

Vprašala ga je tudi, kako bo odreagiral na sklepe, ki so mu jih poslali župani Dolenjske. "Za sobivanje v istem prostoru smo odgovorni vsi. Vlada je v te primeru že sprejela določene ukrepe. Pred enim letom je policija v tem delu Slovenije poostrila nadzor. Število preiskanih dejanj se je zaradi tega povečalo. To je namenjeno preventivi. Vprašanje sobivanja z Romi moramo civilizacijsko urediti mi vsi kot družba, ni vprašanje te, niti prejšnje vlade. Imamo dobre primere v naši državi, kjer je sobivanje možno," je še odgovoril Golob in pozval k razpravi o predlogih županov.

Kaj bodo še obravnavali?

V nadaljevanju seje bodo poslanci med drugim obravnavali tudi predlog novele zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, predlog zakona o konoplji, ki bo urejal gojenje, proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske in znanstvene namene.

Obravnavali bodo še predlog novele zakona o oskrbi z električno energijo, predlog zakon o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj ter novela stanovanjskega zakona. Na poslanskih klopeh pa bo tudi več šolskih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter predlog zakona o maturi.

Poslanci bodo glasovali tudi o kandidatki za varuhinjo človekovih pravic Dijano Možina Zupanc, ki sicer potrebne dvotretjinske poslanske podpore še nima zagotovljene.