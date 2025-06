Kandidat predsednice republike Nataše Pirc Musar za guvernerja Banke Slovenije Simon Savšek se je danes predstavil koaliciji. V Svobodi so za N1 dejali, da je bila njegova predstavitev zelo korektna in so z njo zadovoljni, v Levici pa njegovo predstavitev ocenjujejo kot "korektno in vsebinsko zelo močno". Glede podpore za zdaj ne delajo zaključkov, odločitev bodo sprejeli v naslednjem tednu.