Novi morebitni kandidat predsednice republike Nataše Pirc Musar za guvernerja Banke Slovenije je Simon Savšek. Njegovega imena v uradu predsednice sprva niso razkrili, so pa naknadno potrdili neuradne informacije STA, da gre za tega doktorja ekonomije, ki trenutno vodi predstavništvo Evropske investicijske banke v Sloveniji.

Iz urada predsednice republike so danes sporočili, da je Nataša Pirc Musar poslanske skupine obvestila o novem mogočem kandidatu za guvernerja. Ob tem so zapisali, da je predsednica tako kot doslej upoštevala kriterija strokovnosti in integritete, pa tudi vodstvene izkušnje ter vtise, ki so jih poslanske skupine izrazile po zadnjem krogu pogovorov. Želi si namreč, da bi skupaj našli kandidata, ki bo dosegel zadostno podporo v DZ.

Imena kandidata v uradu sprva niso razkrili, so pa pozneje potrdili neuradne informacije STA, da gre za doktorja ekonomije Simona Savška, ki je svojo kariero začel prav v analitsko-raziskovalnemu oddelku Banke Slovenije. Pozneje je deloval še v Evropski centralni banki, od 2017 pa je zaposlen pri Evropski investicijski banki, kjer trenutno vodi predstavništvo te hišne banke EU v Sloveniji. Savšek je obenem tudi avtor številnih znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in mednarodnih ekonomskih revijah.

Nobeden jim ni ustrezal

Pirc Musar je poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za novega guvernerja Banke Slovenije objavila že julija lani in izmed sedmih prijavljenih kandidatov poslancem predlagala v imenovanje nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa. DZ je o tem predlogu glasoval novembra in ga zavrnil.

Aprila je koalicijskim poslanskim skupinam, ki ves čas vztrajajo pri svoji kandidatki Saši Jazbec s finančnega ministrstva, predstavila dve novi imeni za guvernerja Banke Slovenije. Vendar ekonomistka Ksenija Maver in makroekonomist Damjan Kozamernik koalicije nista prepričala, zato so predsednico republike obvestili, da glasov koalicije za imenovanje na to funkcijo ne uživa nihče izmed njiju.

Predsednica je ostala načelna

Pirc Musar je takrat ravnanje koalicije obžalovala in sporočila, da to vodi v razvrednotenje institucij. Zatrdila je, da pri iskanju kandidata ne bo odstopala od standardov, ki jih funkcija zahteva.

Danes je poslanske skupine obvestila o novem možnem kandidatu za guvernerja. Pri tem je tako kot doslej upoštevala kriterija strokovnosti in integritete, pa tudi vodstvene izkušnje ter vtise, ki so jih poslanske skupine izrazile po zadnjem krogu pogovorov, so sporočili iz urada predsednice republike. Želi si namreč, da bi skupaj našli kandidata, ki bo dosegel zadostno podporo v DZ.

Še vedno brez varuha

Predsednica si še naprej prizadeva tudi za zagotovitev zadostne podpore kandidatki za mesto varuha človekovih pravic Dijani Možina Zupanc. To je v imenovanje DZ predlagala sredi marca in v koaliciji so jo pripravljeni podpreti. Medtem pa podpore kandidatki niso javno izrekli v nobeni od opozicijskih poslanskih skupin. Kandidatka tako za zdaj ostaja brez zadostnih glasov za imenovanje. Za izvolitev je namreč potrebna dvotretjinska večina oz. glasovi 60 poslancev.

Medtem se je dosedanjemu varuhu Petru Svetini mandat iztekel februarja, institucijo od tedaj vodi namestnik varuha Ivan Šelih.

V ponedeljek pa se izteče tudi rok za prijave na poziv predsednice republike za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve mesti sodnikov na ustavnem sodišču.