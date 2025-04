V odgovoru na novinarsko vprašanje ob robu spomladanskih zasedanj Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke je Klemen Boštjančič dejal, da je Saša Jazbec najbolj usposobljena kandidatka za ta položaj in izrazil obžalovanje, da saga o imenovanju traja toliko časa.

Koalicija je pred kratkim zavrnila zadnja dva predloga kandidatov, ki ju je za položaj guvernerja Banke Slovenije posredovala predsednica republike Nataša Pirc Musar - ekonomistko Ksenijo Maver in makroekonomista Damjana Kozamernika.

Na vprašanje o kritikah predsednice glede plačne reforme, češ da naj bi ta najbolj prizadela tiste, ki imajo najnižje plače, je minister dejal, da se s tem ne strinja. "Prav je, da predsednica komentira in vladi nastavi ogledalo, vendar bi pričakoval, da se pred takšnimi izjavami pozanima, kaj je dejansko v tej reformi," je dejal.

Dejal je, da so intenzivni pogovori o reformi trajali več kot leto dni, od dogovora je minilo že pol leta. "V tistem času so bili vsi vabljeni, tudi predsednica ali pa njen kabinet, če bi jo to res zanimalo, da bi se vključila," je dejal minister.