Predsednica si želi več pooblastil, javnost pa to zavrača

Pirc Musar je kot argument za svoje pomisleke navedla, da sedanji sistem ni v redu. Po ustavi je namreč določeno, da predsednik države imenuje najvišje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom. Razen v zakonu o preprečevanju korupcije in integriteti pa je v drugih zapisano, da predsednik republike predlaga kandidate v imenovanje. Predlagalne funkcije pa v ustavi ni navedene.

Po mnenju predsednice bi bilo bolje, če bi kandidate za funkcije v celoti predlagala bodisi parlamentarna oblast bodisi predsednik republike, vendar pa glede neustavnosti sedanjega položaja ne v politiki kot tudi ne v pravni stroki ni enotnega stališča. Vsekakor pa v sedanjem mandatu ni pričakovati sprememb ne na zakonski ne na ustavni ravni, kjer je za spremembe potrebnih najmanj 60 poslanskih glasov.

V luči nepredlaganja kandidata za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic se odpira vprašanje izpolnjevanja predsedniških zadolžitev, saj je predsednica dolžna podajati predloge državnemu zboru. Glede doslej predlaganih kandidatov s koalicijo nikakor ne najdejo konsenza.

Ustavnih sprememb še ni na vidiku

Na mizi je tudi predlog za začetek ustavnih sprememb glede imenovanja vlade. Po predlogu bi v postopku imenovanja vlade potrjevanje ministrov na predlog predsednika vlade prenesli z DZ-ja na predsednika republike, ki bi imel pri tem predvsem protokolarno vlogo.

Prav tako naj se v tem mandatu stranke ne bi nameravale lotiti uvedbe ustavnega veta, ki ga močno zagovarja Pirc Musar, podpira pa ga 73 odstotkov vprašanih v navedeni anketi. Ustavni veto bi njej oziroma njenim naslednikom omogočil, da se, preden se zakon pošlje v razglasitev v uradni list, preveri njegovo ustavnost. Druga možnost pa je uvedba navadnega veta po zgledu državnega sveta, pri čemer bi predsednik republike moral svojo odločitev strokovno obrazložiti.