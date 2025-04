Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu objavila javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za dve prosti mesti sodnikov na ustavnem sodišču. S 30. oktobrom se mandat izteče Špelci Možnar, z 19. novembrom pa Marku Šorliju. Predsednica bo predloge zbirala do 26. maja, so sporočili iz predsedničinega urada.

Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je predsednico 10. aprila obvestil, da se s 30. oktobrom izteče mandat ustavnima sodnikoma Mežnar in Šorliju. Predsednica republike je zato v skladu z ustavnimi in zakonskimi določbami objavila javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za sodnika ustavnega sodišča.

Za sodnika ustavnega sodišča je lahko izvoljen državljan, ki je pravni strokovnjak in je dopolnil najmanj 40 let starosti. Predlog mora biti obrazložen, vsebovati pisno soglasje kandidata ter dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev. Navedeno mora biti tudi, za katero od obeh prostih mest je kandidat predlagan.

Predloge je treba poslati na naslov urada predsednice republike, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.uprs@up-rs.si , najpozneje do ponedeljka, 26. maja, do 15. ure.

Predsednica republike ob tem poudarja pomen skrbnega in preglednega postopka imenovanja ustavnih sodnikov, ki s svojo neodvisnostjo in strokovnostjo zagotavljajo varstvo ustavne ureditve ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, so še sporočili iz urada.