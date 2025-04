Ustavno sodišče: Zakon o socialno varstvenih prejemkih je v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da je zakon o socialno varstvenih prejemkih v neskladju s pravico do socialne varnosti iz 50. člena ustave. Zakon namreč ne določa, da se lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine pomoči, zmanjša za prejemke, s katerimi upravičenec zaradi stečajnega postopka ne more razpolagati.

Zahtevo za oceno ustavnosti 14. člena zakona o socialno varstvenih prejemkih je vložilo višje delovno in socialno sodišče zato, ker je v okviru obravnave socialnega spora ugotovilo, da zmanjšanje lastnega dohodka v postopku uveljavljanja pravice do denarne socialne pomoči ni določeno (tudi) za dohodek, s katerim samska oseba ali družina v relevantnem obdobju ne more razpolagati zaradi osebnega stečaja.

Kot je predlagatelju pritrdilo ustavno sodišče, neobstoj ureditve lahko povzroči, da stečajnemu dolžniku oziroma njegovi družini, čeprav dejansko izpolnjuje vse zakonske pogoje za dodelitev denarne socialne pomoči, ta ni dodeljena oziroma ni dodeljena v ustrezni višini.

Leto dni časa

Ustavno sodišče je zato DZ naložilo, da mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v uradnem listu. Za prehodni čas je ustavno sodišče centrom za socialno delo določilo način izvršitve svoje odločbe.

Tako do odprave neskladja center za socialno delo, če ugotovi, da pri osebi, ki je ob uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči v osebnem stečaju, niso podani krivdni razlogi iz prvega odstavka 28. člena zakona o socialno varstvenih prejemkih in da izpolnjuje druge zakonsko določene pogoje za dodelitev denarne socialne pomoči, pri izračunu lastnega dohodka, ki je podlaga za določitev višine denarne socialne pomoči, ne sme upoštevati dohodkov in prejemkov, s katerimi oseba zaradi osebnega stečaja ne more razpolagati, je razvidno iz odločbe ustavnega sodišča.