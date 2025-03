Sprememba odloka o strategiji upravljanja naložb države sledi zgodbi o škofjeloškem podjetju CSS, za katerega je Slovenski državni holding (SDH) razveljavil načrtovano likvidacijo. Spremenjena strategija za invalidska podjetja ne bo določila zgolj doseganja gospodarskih ciljev, pač pa njihovo družbeno odgovorno upravljanje. Ta podjetja bodo še naprej opredeljena kot portfeljska naložba, a bo SDH izvajal upravljavske aktivnosti, kot bi šlo za strateške naložbe.

Predlog novele zakona o ustavnem sodišču po navedbah predlagateljice, predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič sledi pozivu predsednika ustavnega sodišča. Ustavni sodnik Klemen Jaklič je bil namreč pet let tudi popoldanski samostojni podjetnik, čeprav je ustavnim sodnikom prepovedana pridobitna dejavnost. Na matičnem odboru so predlog po dveh prekinjenih obravnavah na tretji ob obstrukciji SDS in nasprotovanju NSi potrdili koalicijski poslanci.

DZ bo obravnaval še vladni predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa, ki med drugim predvideva višjo globo za voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu oziroma ki vozijo ali se ustavijo na njem, ter predlog novele zakona o celostnem prometnem načrtovanju s prvopodpisano poslanko Svobode Tamaro Kozlovič, ki bi med drugim omogočila uporabo sistemov za samodejno prepoznavo registrskih tablic na javnih površinah.