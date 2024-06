KPK zoper ustavnega sodnika Klemna Jakliča uvedla prekrškovni postopek

KPK je v aprila uvedenem predhodnem preizkusu ugotovila, da Jaklič ustavnemu sodišču ne v letu 2017, ko je odprl s. p., ne v letu 2024, ko ga je zaprl, ni poročal o predmetnem subjektu. To pa bi po zakonu moral storiti, so sporočili iz komisije.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč določa, da morajo funkcionarji organu, pri katerem opravljajo funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije, nato pa v osmih dneh po vsaki spremembi posredovati informacije o subjektih, za katere veljajo omejitve poslovanja. To so subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma je neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot petodstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. "Med takšne subjekte spadajo tudi subjekti s. p., s katerimi so povezani funkcionarji ali njihovi družinski člani," so navedli v KPK.

Globa med 400 in 1.200 evri

Zakon za kršitev dolžnosti sporočanja podatkov o subjektih, za katere veljajo omejitve poslovanja, predvideva prekrškovni postopek in v njem možnost izreka globe v razponu med 400 in 1.200 evri. V skladu z zakonom o prekrških se postopek lahko uvede, če od dejanja nista minili več kot dve leti. Ker je od odprtja s. p. leta 2017 v konkretnem primeru minilo že več let, uvedba prekrškovnega postopka v tem primeru ni dopustna. Ga je pa KPK uvedla zaradi neporočanja o zaprtju s. p. v marcu 2024.

Kot so še zapisali na KPK, je bil ustavni sodnik o prekrškovnem postopku obveščen, v postopku pa ima pravico podati izjavo o vseh dejstvih oziroma okoliščinah prekrška.

Komisija pa še vedno vodi postopek predhodnega preizkusa na področju premoženjskega stanja, so še navedli.