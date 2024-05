Na ministrstvu prejeli zaprosila za mnenje v zadevi Jaklič

Na ministrstvu za pravosodje so od Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) prejeli zaprosilo za mnenje glede zakonskih določb o prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti v primeru ustavnega sodnika Klemna Jakliča in bodo zadevo preučili, so za STA pojasnili na ministrstvu. Na KPK so v sredo napovedali, da bodo za mnenje zaprosili ministrstvo.

Na ministrstvu za pravosodje so za STA zapisali, da je ministrstvo z zakonom o državni upravi pristojno za sistemsko urejanje omejevanja korupcije, kar med drugim pomeni pristojnost za pripravo predlogov sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in priprave pojasnil s tega področja.

Ni pa pristojno za odločanje v konkretni zadevi, ali o sporu o pristojnosti med organi, ki imajo pristojnosti na področjih, ki jih ureja zakon o integriteti. Vseeno pa bodo v sodelovanju z deležniki poiskali rešitev, da bodo zakonske norme učinkovale tudi v praksi, saj to na področju preprečevanja korupcije vpliva na zaupanje javnosti v delovanje funkcionarjev in državnih organov, nenazadnje pa tudi na pravno državo, so zapisali.

Jaklič je bil pet let popoldanski samostojni podjetnik

KPK je konec aprila uvedla predhodni preizkus v primeru Jakliča, ki je bil v času opravljanja funkcije ustavnega sodnika pet let tudi popoldanski samostojni podjetnik, čeprav je ustavnim sodnikom prepovedana pridobitna dejavnost. Jaklič je pozneje zatrdil, da je kot samostojni podjetnik opravljal raziskovalno delo, kar mu zakonodaja dopušča, prepričan pa je, da za to ni potreboval soglasja predsednika ustavnega sodišča, zato zanj tudi ni zaprosil.

KPK je po ugotovitvi, da ni pristojna za presojo v tem primeru, prijavo odstopila DZ, ki pa jim je prijavo vrnil. Na KPK so napovedali, da bodo po prejetem dopisu mandatno-volilne komisije DZ, v katerem jim je ta prijavo o sumu nezdružljivosti funkcij Jakliča vrnila, za mnenje zaprosila pripravljavca zakonodaje – pravosodno ministrstvo.