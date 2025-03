Po dveh letih razvoja je Komisija za preprečevanje korupcije predstavila prenovljeno aplikacijo za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji, poimenovano Erar. Ta zdaj javno razkriva med drugim donatorske, sponzorske, svetovalne pogodbe, spremembe o premoženju politikov in pa tudi darila, ki so jih dobili javni uslužbenci in funkcionarji. Med darili so tudi ročne ure znamke Rolex.

"Verjamemo, da smo s tem naredili nov korak k še večji odgovornosti pri razpolaganju z javnim denarjem in zmanjšanju tveganj za korupcijo," je danes na predstavitvi novega Erarja dejal predsednik KPK Robert Šumi. Ta je na predstavitvi tudi dejal, da zaradi novega Erarja pričakuje krepitev nadzora nad porabo javnega denarja in krepitev integritete. "Erar je namenjen vsej zainteresirani javnosti, tako strokovni kot laični," je dejal Šumi in poudaril, da so se pri KPK trudili, da bi bil Erar čim bolj preprost za uporabo.

Darila

Erar zdaj razkriva tudi darila javnim uslužbencem in funkcionarjem. V spodnji tabeli si lahko ogledate seznam 15 najdražjih daril, katerih prejem so obdarovanci tudi uradno prijavili. Med darili so tudi ročne ure znamke Rolex v vrednosti pet tisoč evrov in pa zlat nakit v vrednosti 35 tisoč evrov. Ob tem velja opozoriti, da morajo vsi prejemniki ob prejemu daril plačati tudi davek.

In kaj je novega v Erarju?

V prenovljeni različici Erarja lahko najdete tudi naslednje podatke:

vse transakcije fizičnim osebam, če te presegajo bruto plačo predsednice Republike Slovenije, od 1. 9. 2024,

vse transakcije (ne glede na višino), pri katerih je iz kode namena razvidno, da se izplačilo nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne pogodbe in druge avtorske ali intelektualne storitve,

e-račune proračunskih uporabnikov od septembra 2024,

nakazila v tujino, ko je prejemnik vpisan v Poslovni register Slovenije ali ko gre za nakazila nad bruto plačo predsednice Republike Slovenije,

podatke o imenih lobirancev in lobistov (razen ko je lobist zaposleni v interesni organizaciji) in ugotovitev komisije, da gre za lobiranje,

podatke o spremembah premoženjskega stanja za določen krog zavezancev.

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate novosti v Erarju.

Transakcije so objavljene za obdobje deset let. Novi Erar zagotavlja tudi več tehničnih izboljšav, ki bodo uporabnikom omogočile lažje iskanje in povezovanje podatkov. Izboljšane so možnosti filtriranja, izvoza podatkov za nadaljnjo obdelavo, aplikacija vsebuje interaktivne grafične prikaze in na jasen način prikazuje javne podatke iz različnih podatkovnih zbirk.