POP TV o vlogi znane odvetnice pri poslih Darsa

Gre za posel avtovlek poškodovanih in pokvarjenih tovornih vozil na avtocestah in zgodbo iz leta 2021, ko je Dars odpovedal posel podjetju Žonta, ne pa tudi avtovleki Draganović, četudi so, kot kažejo dokumenti, ki so jih pridobili na POP TV, obstajali razlogi, da zaradi kazni posel odpovejo obema.

POP TV je v rubriki 24ur Fokus govoril s pričevalcem, ki je že skoraj desetletje osebno in poslovno povezan z Nino Zidar Klemenčič, a njegove identitete ne razkrivajo. Opisal je dogajanje, povezano z afero domnevnega podkupovanja pri poslih avtovleke na slovenskih avtocestah.

Detektivska agencija ujela pogovor med Zidar Klemenčič in Draganovićem

Pričevalec je leta 2023 namreč najel detektivsko agencijo, ki je ujela tudi pogovor med Zidar Klemenčič in avtovlekarjem Enesom Draganovićem iz Žalca. Slednji naj bi odvetnico v teh pogovorih nagovarjal, da ji bo kupil Rolex uro in dal 100.000 evrov, če mu na Darsu, kjer je bila v času, ko je Dars vodil Valentin Hajdinjak, "hišna odvetnica", omogoči, da bo on edini opravljal storitve avtovlek in da izključi drugo konkurenco. V drugem pogovoru pa naj bi odvetnica komunicirala s članom uprave Darsa in ga prosi, da to tudi stori v zameno za določeno darilo.

Pričevalec je šel leta 2024 s posnetkoma najprej k lobistu Roku Snežiču, ker naj bi menil, da je povezan s posli na Darsu, in mu ju je po Snežičevih navedbah ponudil v zameno za neke vrste uslugo, a jih Snežič ni želel vzeti. Kot je razvidno iz policijskega zapisnika, ki so ga pridobili v uredništvu neuradno, je o obisku maja lani z neprimerno ponudbo obvestil kriminaliste.

Rok Snežič posnetkov pogovor med Nino Zidar Klemenčič in avtovlekarjem Enesom Draganovićem ni želel vzeti. Foto: Matic Prevc/STA Ko pri Snežiču ni bil uspešen, je zato pričevalec pred lanskim poletjem z detektivskimi posnetki soočil kar odvetnico Zidar Klemenčič. Kot je povedal POP TV, je izkoristil priložnost, da mu je v zameno za uničenje detektivskih posnetkov nazaj prepisala posestvo, na katerem je imela devet let vpisano predzaznamovano lastninsko pravico. Plombo je s posestva umaknila sredi lanskega leta.

Podkupnine tudi za sprejetje spremembe zakona o cestah

POP TV pa je danes objavil tudi dele skrivaj posnetih telefonskih pogovorov tega istega pričevalca s Samom Feštajnom, lastnikom podjetja Žonta. V njih pričevalec med drugim razlaga, da naj bi Zidar Klemenčič med drugim s prirejanjem razpisa za oddajo poslov avtovleke poskrbela, da je posel dobil žalski avtovlekar Draganović.

Navaja celo, da so podkupnine padale tudi za sprejetje spremembe zakona o cestah, kjer naj bi Zidar Klemenčič Darsu zaračunala 18 ur odvetniških storitev za pripravo dopolnila in pregled opcij za vložitev dopolnila. "Padale" naj bi ure in avtomobili.

Posnetke je televiziji sicer predal prav Feštajn. Pričevalec pa je televiziji vsebino najprej večkrat potrdil, nato pa se umaknil in zahteval celo prepoved objave, češ da ga je Feštajn provociral.

Od akterjev zgodbe sta POP TV pisno odgovorila Hajdinjak in Draganović. Hajdinjak med drugim vztraja, da Draganovića ne pozna. Draganović pa trdi, da gre za neresnična namigovanja in laži, ki da jih je natrosil Feštajn.

Aktualni predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je za televizijo med drugim napovedal pregled dokumentacije.

Draganović pa naj bi bil eden od akterjev tudi v primeru spornega nakupa stavbe na Litijski. Zidar Klemenčič je bila v tem primeru odvetnica prodajalca Sebastjana Vežnaverja.

Zidar Klemenčič vse očitke zavrača

Zidar Klemenčič je v pogovoru za POP TV vse očitke v povezavi z delom na Darsu in pri pogodbah za avtovleke zavrnila. "Gre za neresnične konstrukte in zaključke, ki so podani na podlagi nepravilnih informacij," je dejala. Zatrdila je, da njena odvetniška družba nikoli ni favorizirala Draganovića, da ga tudi ne pozna in da se bo obrnila tudi na sodišče.

"To, kar smo mi delali na Darsu, je bilo opravljeno strokovno, na tem je delalo več odvetnikov. Kar zadeva avtovleke, pretežno dve odvetnici, sploh ne jaz sama. In nam, kar se tiče dela na Darsu, nikoli ne bo mogel nihče očitati, da to delo ni bilo opravljeno strokovno in pravilno," je zatrdila.

Pravi, da gre pri objavi za hude očitke njeni odvetniški družbi, "zato se bomo o tem pogovarjali na sodišču". Zatrdila je še, da je Feštajna prijavila tudi pristojnim organom: "Takoj, ko sem bila seznanjena, da gre za resne grožnje".

Vežnaver do objave prispevka v rubriki 24UR Fokus na njihova vprašanja ni odgovoril.