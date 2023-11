SDH pričakuje poročilo Darsa o ukrepih, brez komentarja Hajdinjakovega odstopa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski državni holding (SDH) do srede pričakuje poročilo nadzornega sveta in uprave Darsa o izvajanju vseh ukrepov v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi. V petek se bo nato uprava SDH ločeno sestala s predstavniki obeh organov Darsa, so danes sporočili iz SDH, kjer pa odstopa Valentina Hajdinjaka s čela Darsa ne komentirajo.

Na petkovih ločenih sestankih SDH z upravo in nadzornim svetom Darsa bodo podrobneje pojasnili že izvedene in načrtovane aktivnosti Darsa, povezane z oktobrskim razkritjem POP TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom in sumu kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke.

Zadevo je v ponedeljek obravnaval nadzorni svet Darsa, ki je sprejel vsebino poročila svojih aktivnosti. SDH je namreč Dars po razkritju domnevnih nepravilnosti pozval k več ukrepom, naložil mu je tudi redno poročanje o aktivnostih. Nadzorniki Darsa so sprejeli tudi sklep o izvedbi forenzične revizije določenih poslov družbe.

Razkritje POP TV je medtem s čela Darsa odneslo Valentina Hajdinjaka, ki je v ponedeljek s položaja odstopil sam. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo nekateri mediji, naj bi bili na mizi samo dve možnosti - ali odstopi sam ali pa ga nadzorniki razrešijo krivdno.

V SDH so danes poudarili, da kadrovskih zadev oziroma odločitev Darsa ne morejo komentirati. "Tako nadzorni svet kot tudi uprava sta avtonomna organa, ki samostojno in neodvisno sprejemata svoje odločitve," so navedli.

Hajdinjak naj bi se poslovil brez odpravnine

Predsednik nadzornega sveta Darsa Andrej Šušteršič je medtem v ponedeljek za Odmeve na TV Slovenija pojasnil, da je Hajdinjak "podal odstopno izjavo z namenom, da ne bo Dars talec medijskih objav". Hajdinjak, ki naj bi po poročanju nekaterih medijev danes pojasnil svoj odstop, naj bi se poslovil brez odpravnine.

Še konec oktobra je Šušteršič zagotavljal, da uprava Darsa v trenutni sestavi deluje dobro, domnevne nepravilnosti, ki jih bodo pregledali pristojni organi, pa naj bi se dogajale v prejšnjih sestavah vodstva. Zatrdil je še, da ni razlogov za krivdno razrešitev Hajdinjaka.

Tudi Hajdinjak je po objavi novinarskih prispevkov odločno zanikal vpletenost v domnevno podkupovanje in kartelno dogovarjanje v družbi.