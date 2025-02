Po izbruhu afere o zagotavljanju avtovleke na slovenskih avtocestah, ki so jo doslej opravljali zunanji izvajalci, so na Darsu znova obudili idejo o samostojnem odvozu pokvarjenih in poškodovanih tovornih vozil, piše spletni portal Necenzurirano. Za samostojno izvajanje teh storitev bi morali v nakup opreme vložiti devet milijonov evrov in zaposliti okoli sto delavcev.