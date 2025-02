"Pričevalec" Luka Založnik, ki je v omrežje okoli odvetnice Nine Zidar Klemenčič postavil tudi vidne člane NSi, je preklical izjave o vpletenosti članov stranke, so sporočili iz NSi. Založnik v pojasnilu, ki ga je NSi posredovala njegova zastopnica, trdi, da nikoli nikomur ni prostovoljno izjavil, da so se člani NSi sestajali na njegovem posestvu.

NSi je Založnika k opravičilu pozvala po objavi prispevka na POP TV, v katerem je po navedbah stranke v posnetku pogovora s podjetnikom Samom Feštajnom izrekel vrsto laži in podtikanj na račun predstavnikov stranke. V stranki so zaradi teh navedb do danes pričakovali preklic navedb in opravičilo, sicer bi vložili tožbo.

Založnik naj bi bil žrtev izsiljevanja

Opravičilo je Založnik NSi posredoval preko zastopnice Aleksandre Emeršič. Ta je zapisala, da Založnik "prostovoljno ni nikomur izjavil", da bi se na njegovem posestvu z odvetnico Nino Zidar Klemenčič sestajali predsednik NSi Matej Tonin, glavni tajnik stranke Robert Ilc in nekdanji prvi mož Darsa Valentin Hajdinjak, sicer tudi član NSi.

Zastopnica Založnika v pojasnilu še dodaja, da je bil Založnik žrtev izsiljevanja s strani avtovlekarja Sama Feštajna, zato izjave s posnetka niso resnične. Za morebitne nevšečnosti pa da se Založnik opravičuje.

Skrivni pogovori

POP TV in Televizija Slovenija sta namreč prejšnji teden objavila več izsekov iz posnetkov med avtovlekarjem Samom Feštajnom in "pričevalcem" Luko Založnikom, ki je že skoraj desetletje povezan z Zidar Klemenčič. Feštajn je pogovore snemal skrivaj in jih predal televizijama, Založnik pa v njih obremenjuje tudi Zidar Klemenčič, med drugim, da naj bi za nagrade posredovala pri Darsu, tako da je Feštajn posel z njim izgubil, ohranil pa ga je njegov konkurent Enes Draganović.

V NSi navedbe takoj zanikali, očitke zavrača tudi Nina Zidar Klemenčič

POP TV je tako skozi te in druge izjave Založnika v več posnetih pogovorih orisal omrežje, ki se je spletlo okoli odvetnice, v njem pa naj bi bili poleg Sebastjana Vežnaverja, ki je javnosti znan po aferi Litijska, in zdaj že nekdanjega prvega moža Darsa, sicer pa vidnega člana NSi Valentina Hajdinjaka, tudi drugi vidni člani NSi.

Ilc in Tonin sta skrivne sestanke na Založnikovem posestvu zanikala že po objavi posnetkov, priznala pa sta, da odvetnico Zidar Klemenčič poznata že vrsto let.

Založnik je sicer za četrtkovo Tarčo dejal, da so bile njegove izjave vzete iz konteksta. Potrdil je, da je sam sodeloval z Draganovićem, da se je pogovarjal s Feštajnom, a da naj bi mu ta povedal za vse posle, o katerih je potem sam razlagal Feštajnu v pogovorih, ki pa so bili skrivaj posneti. Ni pa želel odgovarjati na vprašanja o svojem odnosu z Nino Zidar Klemenčič.

Zidar Klemenčič je že ob ob prvi objavi vse očitke zavrnila.