Objavljeni novi posnetki, ki obremenjujejo odvetnico Nino Zidar Klemenčič

POP TV je v oddaji 24ur objavil nove posnetke telefonskih pogovorov, ki naj bi obremenjevali odvetnico Nino Zidar Klemenčič. Iz njih naj bi bilo razvidno, da je s podjetnikom, ki naj bi mu v zameno za podkupnino omogočila poslovno sodelovanje z Darsom, poslovno sodelovala. Vseh 13 posnetkov pogovorov so sicer na POP TV danes zasegli kriminalisti.

Iz danes objavljenih posnetkov naj bi bilo razvidno, da je Zidar Klemenčič s pričevalcem poslovno sodelovala, nato naj bi mu tudi grozila. Pričevalec je med drugim tudi navedel, da je Zidar Klemenčič za sodelovanje pri poslu s stavbo na Litijski cesti prejela 1,3 milijona evrov. Kot je dejal, je k njemu na posestvo prinesla 300.000 evrov v gotovini, a jih ni želel vzeti.

Pričevalec se je po neuradnih informacijah komercialne televizije oktobra lani obrnil na tožilstvo, zgodbo naj bi potrdil tudi kriminalistom, ki preiskujejo domnevno sporne posle na Darsu in nakup stavbe na Litijski cesti.

POP TV je posnetke posredoval Samo Feštajn

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je medtem napovedal zunanjo forenzično preiskavo poslov pri avtovleki. Dejal je, da sicer nima pristojnosti zahtevati tonskega posnetka seje nadzornega sveta, po kateri so odpovedali sodelovanje s podjetjem Žonta v lasti Sama Feštajna - ta je POP TV posredoval posnetke - ne pa tudi s podjetjem Enesa Draganovića, čeprav naj bi nepravilnosti odkrili pri obeh. Po besedah Zidar Klemenčič bi sicer prav zvočni posnetek omenjene seje dokazal, da je pri zapisniku prišlo do napake in da Draganović ni izpolnjeval pogojev za prekinitev pogodbe z Darsom.

Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič z Darsom danes po Ribičevih besedah praktično ne sodeluje več. Pred nekaj dnevi je Nina Zidar Klemenčič z njimi skušala navezati stik, vendar se niso odzvali, je pojasnil. Za področje avtovlek sicer po novem skrbi Darsova pravna služba brez zunanje pomoči.

Ribič je povedal še, da Draganovićevo podjetje z Darsom sodeluje zgledno. Zaradi dolgega odzivnega časa, nepravilnega izdajanja računov in izvajanja storitev z neprijavljenimi partnerji so medtem odpovedali pogodbo Avto-moto zvezi Slovenije, katere podizvajalec za območje Kozine pa je bil po navedbah POP TV prav Draganović.

NPU sprožil predkazenski postopek

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada medtem po navedbah televizije nadaljujejo predkazenski postopek v zvezi z Darsom. Dva predhodna preizkusa vodi tudi protikorupcijska komisija, ki bo vse nove okoliščine uvrstila v eno od dveh aktualnih zadev.

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman, ki konkretnega primera sicer ni želel komentirati, je za POP TV potrdil, da so organi zbornice Zidar Klemenčič v preteklosti že obravnavali. Po poročanju Radia Slovenija je etična komisija zbornice pred leti ugotovila, da sta skupaj z odvetnikom Boštjanom Penkom kršila odvetniški kodeks v primeru Nekrep.

Kot je Starman pojasnil za radio, na podlagi prispevka sicer sami ne bodo sprožili postopka. Pričakujejo, da bodo prejeli prijavo. Ob odločanju bi po njegovih besedah upoštevali tudi predhodne obravnave. "To, da nekdo ponavlja s kršitvami, je lahko torej neka oteževalna okoliščina," je dejal za radio. Za POP TV pa je poudaril, da je to, da odvetnik "sedi na dveh stolih", verjetno najbolj zavržno dejanje.

Poleg etične komisije bi zadeva v primeru kršitve zakonodaje in kodeksa lahko prišla tudi pred disciplinsko sodišče, ki pa lahko odvetniku tudi odvzame licenco in možnost opravljanja odvetniškega poklica.

Odvetnica napovedala civilne in kazenske postopke

Zidar Klemenčič je navedbe iz nedeljske oddaje 24ur Fokus na POP TV zavrnila. Trdi, da ji je grozil in jo izsiljeval Feštajn, ker je bil izločen iz posla z Darsom. Po njenih besedah je bilo v prispevku napačno objavljeno, da poslovno sodeluje z Draganovićem in ga zasebno pozna. Napovedala je civilne in kazenske postopke.