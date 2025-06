Tako bodo zaprti priključki s Celovške ceste na avtocesto v smeri Kranja, z avtoceste iz smeri Kranja na Celovško cesto, z avtoceste (iz predora Šentvid) proti Medvodam in s Celovške ceste v predor Šentvid.

Poleg tega bo na odseku med križiščema Galant in Jelen na vseh križiščih onemogočeno zavijanje levo v smeri Ljubljana center, promet po Celovški cesti pa bo potekal po enem zoženem voznem pasu v vsako smer.

Še vedno pa ostaja v veljavi spremenjen prometni režim v križišču Jelen, in sicer je na izvozu iz Kosmačeve ulice dovoljeno le desno zavijanje na Celovško cesto v smeri proti Medvodam, prav tako pa je iz smeri Ljubljane proti Medvodam možno le desno zavijanje na Kosmačevo ulico. Preostale smeri so začasno ukinjene. V veljavi ostaja tudi prilagoditev prometnega pasu Celovške ceste mimo Merkurja in Lidla v smeri Ljubljane.

Avtobusi bodo ustavljali na obstoječih lokacijah

Avtobusni postajališči Vižmarje ter začasno postajališče pred Prušnikovo ulico ostajajo na obstoječih lokacijah, so na družbenem omrežju X navedli na Darsu.

Druga faza gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto sicer obsega dela na trasi Celovške ceste, in sicer preusmeritev prometa na zunanje pasove, izgradnjo notranjih pasov in otokov, izgradnjo cestne razsvetljave ter izgradnjo meteornega kolektorja.

Izgradnja meteornega kolektorja v križišču Jelen bo predvidoma trajala do konca julija, preostali del druge faze pa do jeseni.

Avtocestni predor Šentvid, ki povezuje gorenjski avtocestni krak s primorsko avtocesto in ljubljansko obvoznico, je bil po nemalo zapletih odprt poleti 2008, a v njegovem sklopu še vedno manjkata izvoz iz predora na Celovško cesto proti središču Ljubljane in dokončna izpeljava uvoza v predor proti razcepu Koseze iz smeri središča mesta.

Na Darsu so pravnomočno gradbeno dovoljenje za dokončanje navezave iz predora na Celovško cesto pridobili marca 2023, in to šele v tretjem poskusu. Postopke so podaljševale in zapletale tožbe dedičev enega od lastnikov zemljišč, vanje je poseglo celo ustavno sodišče. Za dela so na koncu izbrali Gorenjsko gradbeno družbo, ki je z 11,76 milijona evrov z davkom oddala najugodnejšo ponudbo. Foto: DARS