Predsednik KPK Robert Šumi v odzivu na izjavo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič za STA, da si želi, da bo imel organ, ki bo presojal nezdružljivost funkcij v primeru ustavnega sodnika Jakliča, dovolj poguma, zagotavlja, da slednjega komisiji ne manjka. Ne glede na to, kdo so obravnavane osebe, svoje delo opravijo profesionalno, zatrjuje Šumi.

"Tudi v konkretnem primeru ustavnega sodnika že vodimo postopka s področij naših pristojnosti, ki so nedvoumne, torej omejitev poslovanja in premoženjskega stanja," je v odzivu, ki so ga posredovali s Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), navedel Šumi.

Ustavnim sodnikom prepovedana pridobitna dejavnost

KPK je sicer konec aprila uvedla predhodni preizkus v primeru ustavnega sodnika Klemna Jakliča, ki je bil v času opravljanja funkcije ustavnega sodnika pet let tudi popoldanski samostojni podjetnik, čeprav je ustavnim sodnikom prepovedana pridobitna dejavnost. KPK je po ugotovitvi, da ni pristojna za presojo v tem primeru, prijavo odstopila DZ, od koder pa so jim prijavo vrnili. Predsednica mandatno-volilne komisije DZ Janja Sluga je v ponedeljkovem dopisu KPK navedla, da nezdružljivost funkcij ustavnih sodnikov ureja zakon o ustavnem sodišču in da je skladno z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, s katerim je bila v pravni red vpeljana ureditev nezdružljivosti, KPK tisti organ, ki izvršuje pristojnosti in opravlja naloge, določene v tem zakonu in tudi drugih zakonih.

KPK je zatem danes še sporočila, da bo za mnenje zaprosila še pripravljavca zakonodaje, pravosodno ministrstvo. Medtem je predsednica DZ v pogovoru za STA ocenila še, da parlament kot politični organ ne more odločati o strokovnem vprašanju, zato je za ugotavljanje nezdružljivosti funkcij v primeru ustavnega sodnika Jakliča kot strokovni organ pristojna KPK.

Šumi je v večernem odzivu vnovič zatrdil, da bodo v primeru, da bo pripravljavec zakonodaje podal neobvezujoče stališče, da je za presojo nezdružljivosti ustavnih sodnikov pristojna KPK, to mnenje upoštevali in skladno s tem spremenili dosedanjo prakso, ki doslej ni bila problematizirana. "Kot smo sporočili že prejšnji teden, pa vsebinska ali postopkovna zakonska nedorečenost tudi po našem mnenju še ne pomeni, da je legalno hkrati tudi legitimno, kar se kaže tudi v konkretnem primeru," je sklenil Šumi.

