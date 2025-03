Ministrstvo za pravosodje obžaluje sodbo, v kateri so dva spolna napadalca, na prvi stopnji obsojena na leto dni zapora, obsodili na pogojno kazen. Kazenski zakonik namreč za posilstvo in spolno nasilje določa strožjo kazen, ko ju stori več oseb, ne dve. Ta del bodo v predlogu novele kazenskega zakonika, ki je v parlamentarni proceduri, spremenili.

"Na ministrstvu za pravosodje obžalujemo, da je prišlo do takšne sodbe, saj se zavedamo, da to lahko povzroči dodatno stisko žrtvi in oslabi zaupanje v pravosodni sistem. Ključno je, da pravni sistem zagotavlja zaščito žrtev in dosledno ustrezno sankcionira kazniva dejanja spolnega nasilja," so zapisali za STA.

Najmanj trije in ne najmanj dva

Višje koprsko sodišče je namreč dva spolna napadalca, na prvi stopnji obsojena na leto dni zapora, obsodilo na pogojno kazen. Kazenski zakonik v primeru spolnega napada ali posilstva več oseb zaporedoma predvideva zaporno kazen, višje sodišče pa je menilo, da več oseb zaporedoma pomeni najmanj tri in ne najmanj dva storilca. Tudi vrhovno sodišče je v sodbi sklenilo, da je za več oseb razumeti le tri ali več storilcev.

Ministrstvo za pravosodje je napovedalo, da bo več oseb nadomestilo z dve ali več oseb v teh dveh določbah kazenskega zakonika. Spomnili so, da je v parlamentarni proceduri novela kazenskega zakonika, ki omogoča, da se to vprašanje ustrezno uredi v času obravnave v DZ, seveda v okviru postopkovnih možnosti.

V Inštitutu 8. marec so sicer na sporne določbe kazenskega zakonika opozorili na današnji novinarski konferenci. Prav tako so poudarili nujnost spremembe določbe, ki kaznuje pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene. Tožilstvo je namreč zaradi pomanjkljive zakonodaje nedavno zavrglo ovadbo zoper dornavskega župana Mateja Zorka, ki so mu očitali nagovarjanje mladoletnika k spolnosti. Ministrstvo je v zvezi s to določbo zakonika konec februarja med drugim odgovorilo, da bodo možnost spremembe omenjenega člena še proučili.