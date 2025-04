Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides bo začel aktivnosti za vložitev zahteve za oceno ustavnosti novele zakona o zdravstveni dejavnosti, je odločil glavni stavkovni odbor sindikata. Zahtevali bodo presojo členov, ki jih označujejo za škodljive. Gre predvsem za člene, ki omejujejo dodatno delo zdravnikov v njihovem prostem času.

"Ko enkrat opravimo delo, ki ga imamo za opraviti v javni službi, in to delo opravimo korektno in strokovno, pričakujemo, da imamo svobodo, da se odločimo, kaj bomo dodatno naredili," je v izjavi za medije po dopoldanski seji stavkovnega odbora dejal član predsedstva sindikata Bojan Kostić.

V Fidesu po besedah predsednika Damjana Polha pričakujejo veto državnega sveta na novelo zakona. Sami bodo, kot so napovedali, zahtevali ustavno presojo več členov, med drugim tudi člena, ki določa pogoje za pridobitev soglasja za delo v drugih ustanovah.

Zahteva za ustavno presojo bo vložena na podlagi zakonske pristojnosti sindikata, ki jo ima kot reprezentativni sindikat v primeru, ko so z zakonom ogrožene pravice zdravnikov. Zaradi kritičnega stanja in pričakovanih posledic začetka izvajanja določb bodo predlagali absolutno prednostno obravnavo, so v sporočilu za javnost zapisali pri Fidesu.

Na vprašanje, ali bodo zahtevali tudi ustavno presojo določila o neprofitnosti koncesionarjev, je Kostić odgovoril, da morajo zahtevo v tem primeru vložiti koncesionarji, ne sindikat. Fides po njegovih besedah namreč zastopa interese zdravnikov, ki so zaposleni v javni službi.

Fides: Škodljive posledice bodo vidne čez leto dni

Škodljive posledice novele bodo vidne čez eno leto, zato jih bolniki takoj ne bodo občutili, so prepričani v Fidesu. "Že ministrica je rekla, da bo zakon zanihal zdravstveni sistem, in vse to pričakujemo nekje v naslednjem letu, skratka z vsem tem se bo najverjetneje ubadala prihodnja vlada," je poudaril Polh.

V sindikatu opozarjajo, da zakon prinaša neustrezne sistemske rešitve, ki so bile sprejete brez predhodne analize. Predvideni mehanizmi za merjenje obremenitev zdravnikov so po oceni sindikata nejasni, nepreverjeni in uvedeni brez kakršnekoli metodologije ali vnaprejšnje presoje skladnosti z ustavnimi pravicami zaposlenih v zdravstvu.

"Takšen način zakonodajnega urejanja neposredno vpliva na delovna razmerja, povzroča dodatno pravno negotovost v že nestabilnem sistemu in prispeva k nadaljnjemu razslojevanju pogojev dela med izvajalci in odpira vrata političnemu poseganju v strokovne standarde, kar ocenjujejo kot nevaren precedens," so opozorili v Fidesu.

Posledice takšnega pristopa se po njihovih navedbah že kažejo v praksi. Nekateri javni zdravstveni zavodi zaradi odhodov zdravnikov opozarjajo na nezmožnost zagotavljanja neprekinjene zdravstvene oskrbe, prihaja tudi do zapiranja ambulant. V sindikatu opozarjajo, da bo začetek izvajanja zakona stanje še poslabšal in v številnih okoljih lahko pripeljal do ohromitve sistema.

Poslanci DZ so na izredni seji v sredo s 50 glasovi za in sedmimi proti sprejeli novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje javno zdravstvo od zasebnega. Novela bo zdravnikom in drugim javnim zdravstvenim delavcem razen v redkih izjemah onemogočila dodatno delo pri zasebnikih, bodo pa lahko pod določenimi pogoji delali v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih.