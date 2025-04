Furs opozarja na pomemben datum

Zavezanci imajo do najkasneje 30. aprila 2025 čas, da vložijo morebitne ugovore na informativne dohodninske odločbe.

Če so prejeli dohodke iz tujine in jih niso napovedali že med letom, morajo tudi te dohodke napovedati v ugovoru. Če pa so nenapovedani dohodki iz tujine edini dohodki, informativnega izračuna ne bodo prejeli in morajo sami vložiti letno napoved, opozarja Furs.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 30. maj 2025, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem na njihove bančne račune nakazana do 30. maja 2025. Ta dan bo Furs tudi odpremil naslednji sveženj informativnih izračunov.

Več informacij o dohodnini je objavljenih TUKAJ.