Novost pri Fursu: imajo prave podatke o vaših plačah in pokojninah?

Finančna uprava vsem uporabnikom portala in mobilne aplikacije eDavki po novem omogoča, da zase preverijo, kakšne podatke o njegovih dohodkih je uprava prejela zanj prek avtomatične izmenjave podatkov iz tujine in od slovenskih izplačevalcev. V prihodnjih letih bo možen tudi vpogled v preostale prejete podatke iz tujine, med drugim tudi v finančne račune in denimo dohodke prek spletnih platform.

Pregled lastnih podatkov zavezancem zagotavlja možnost za bolj skladno izpolnjevanje davčnih napovedi oziroma obračunov davka, so ob tem sporočili iz Fursa.

Gre za sklop aktivnosti, s katerimi finančna uprava širi dostop do lastnih podatkov na eDavkih, s tem promovira uporabo elektronskega poslovanja in prispeva k transparentnosti poslovanja. Hkrati vzpostavlja podlago za nadaljnje administrativne razbremenitve zavezancev.

Vpogled v podatke je mogoč na prvi strani mobilne aplikacije eDavki in na portalu eDavki oziroma v osebnem profilu vsakega davčnega zavezanca.

Vpogled v finančne podatke prek telefona Foto: FURS

Zavezanci lahko trenutno dostopajo do sledečih podatkov:

Dohodki iz tujine:

dohodki iz zaposlitve (vključno s plačili direktorjem),

pokojnine,

lastništvo nepremičnin in iz njih izhajajoči dohodek ter

licenčnine.

Na voljo so podatki za zadnji dve davčni leti, za kateri so bili podatki prejeti od tujih pristojnih organov. Gre za izmenjave, kjer finančna uprava pridobiva podatke že vrsto let, zato ocenjujejo, da je njihova pravilnost na dovolj visoki ravni in se podatki praviloma kasneje ne spreminjajo.

V primeru, da podatki o dohodkih, ki ste jih prejeli, niso objavljeni, lahko pomeni, da poteka usklajevanje s tujo davčno administracijo, so še navedli.

Dohodki slovenskih izplačevalcev:

Na voljo so podatki, ki so jih do dneva priprave podatkov poročali izplačevalci dohodkov v obračunih davčnega odtegljaja – obrazcih REK. Vključeni so podatki o vseh dohodkih z datumom izplačila v preteklem koledarskem letu.

Zavezancem trenutno še niso na voljo podatki o dohodkih prek spletnih platform (npr. prek AirBnb ali Booking), niti še niso na voljo podatki o odprtih računih v tujini. Te podatke bodo zavezancem ponudili na vpogled v prihodnjih letih.

Podatki zgolj informativne narave

Pri Fursu so še opozorili, da so omenjeni podatki za zavezance zgolj informativne narave.

"To pomeni, da morajo zavezanci še vedno izpolnjevati svoje davčne obveznosti, torej sami napovedati dohodke iz tujine in v primeru neskladij v prejetem informativnem izračunu dohodnine podati ugovor oziroma vložiti napoved, če tega niste prejeli," so opozorili.

Če davčni zavezanec dohodkov iz tujine ne napove že med letom, je tudi te dohodke dolžan napovedati v ugovoru zoper IID. Če pa so nenapovedani dohodki, prejeti iz tujine, edini dohodki zavezanca, ta ne bo prejel informativnega izračuna dohodnine in mora sam vložiti napoved za letno odmero dohodnine do konca julija za preteklo leto. Če je ta rok zamudil, naj čim prej vloži to napoved kot samoprijavo.

Vpogled v davčne podatke prek računalnika Foto: FURS

Če so razlike, se najprej pozanimajte pri izplačevalcu

V primeru razlikovanja objavljenih podatkov in podatkov, s katerimi zavezanci dejansko razpolagajo, predlagajo, da se obrnejo na izplačevalca dohodkov (velja za tuje in slovenske izplačevalce) ter najprej preverijo, ali je morda potrebna uskladitev podatkov in mora izplačevalec posredovati popravke podatkov.

Pri prijavi dohodkov iz tujine pa naj finančni upravi vsekakor napovejo pravilne podatke o dohodkih, ki so jih dejansko prejeli, še svetujejo pri upravi. "Če se ti razlikujejo od tistih, ki so jih na Fursu prejeli prek mednarodne izmenjave, skušajte svoje (pravilne podatke) že ob prijavi utemeljiti s kakšnimi dokazi (listinami)".