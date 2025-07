V Ljubljani doslej odstranili 736 nezakonitih oglasnih objektov

V Mestni občini Ljubljana (Mol) nadaljujejo akcijo odstranjevanja nezakonitih oglasnih objektov. Od aprila so odstranili 150, skupaj pa 736 nezakonitih oglasnih objektov. Odstranjevali so predvsem objekte, ki so segali na pločnik in ogrožali varnost prometa, ter objekte na drugih lokacijah, je danes pojasnil vodja inšpektorata Luka Jukič.

V začetku aprila so odstranili 27 oglasnih objektov na Šmartinski cesti, ki so segali na pločnik, in 15 velikih nezakonitih oglasnih tabel na drugih lokacijah, je Jukič pojasnil na redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Maja so odstranili 26 velikih oglasnih tabel, ki so segale nad pločnike občinskih cest, od tega so jih 18 odstranili na Kajuhovi ulici, osem pa na Zaloški cesti. Junija so nato odstranili deset nezakonitih oglasnih tabel ob Litijski cesti in eno oglasno platno na Trgu mladinskih delovnih brigad. "To platno je bilo v nekaj tednih postavljeno nazaj, s čimer pač oglaševalci izkoriščajo sistem," je opozoril.

Julija so odstranili osem velikih tabel, štiri na Dunajski cesti pri stadionu in štiri na križišču Clevelandske ulice in Jarške ceste. Pri tem je Jukič poudaril, da so osem tabel odstranili oglaševalci sami, še preden je inšpektorat izdal odločbo. "Upamo, da bo tovrstno ravnanje postalo stalna praksa ter da so oglaševalci uvideli, da so stroški na koncu veliko višji, če jih mi odstranimo," je poudaril.

Jukič ocenjuje, da je nezakonitih oglasnih objektov v Ljubljani še okoli dva tisoč.

Izigravanje sistema

Dodal je, da nekateri oglaševalci sistem izkoriščajo tudi z ustanavljanjem podjetij v Bosni in Hercegovini, kjer je vročanje odločb težje. A da takih ni veliko, so posamezni primeri, "vendar pa so ti najbolj trdovratni". Večina, 98 odstotkov lastnikov oglasov, pa se na odločbo pritoži ali sproži upravni spor.

Janković pa je ponovno pozval vse, ki imajo oglasne table postavljene brez soglasja, da jih odstranijo sami, s čimer se izognejo dodatnim stroškom. "Vse ceste, predvsem glavne vpadnice v Ljubljano, stalno pregledujejo," je dodal.

Župan je napovedal, da bodo vztrajali pri odstranitvi nezakonito postavljenih objektov, tudi v primeru oglasa na Trgu mladinskih delovnih brigad. Sicer pregledujejo vse tržne oglasne objekte, razen tiste v pogodbah o javno-zasebnem partnerstvu z Europlakatom. Občina Europlakatu namreč plačuje z oglaševalskimi mesti, v zameno za to pa Europlakat vzdržuje avtobusne nadstrešnice in sistem BicikeLJ.

Neusklajenost zasebnih interesov in prostorskih aktov

Spremljajo tudi oglasne table, ki so postavljene na zasebnih površinah, saj morajo biti skladne z občinskimi akti in zakonodajo. "Velika večina je na zasebnih parcelah, ki jih zasebniki oddajajo oglaševalcem, pri tem pa žal ne preverijo, ali je to sploh skladno s prostorskimi akti," je pojasnil Jukič.

Pojasnil je še, da odstranjevanje nezakonitih objektov izvajata podjetji KPL in Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT). KPL kot koncesionar, ki je dolžan zagotavljati varnost občinskih cest, odstranjuje objekte, ki stojijo ob pločnikih občinskih cest. V preostalih primerih, kjer sta izdana odločba o odstranitvi in sklep o izvršbi, pa jih odstranjuje LPT kot občinski pogodbeni izvajalec.

Ob tem intenzivno urejajo tudi priklope na kanalizacijsko omrežje. Po županovih besedah je bilo lani na kanalizacijo priključenih že 92 odstotkov objektov v občini.

Občinska inšpekcija bi po noveli zakona o gostinstvu, ki ureja kratkoročno oddajanje nepremičnin, morala opravljati tudi nekatere nove nadzore, za kar pa bi po Jukičevih besedah potrebovali dodatne kadre. Janković pa je dodal, da bi morala zasedenost Airbnbjev pregledovati finančna uprava in ne občine.