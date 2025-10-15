Zadeva Kostak: Delo inšpektorice vzeli pod lupo

Na inšpektoratu za okolje in energijo so uvedli izredni interni nadzor nad vodenjem inšpekcijskega postopka v primeru družbe Kostak, ki ga je vodila inšpektorica Mojca Križe. Inšpektorica trenutno ne opravlja svojih nalog, postopek, ki je predmet izrednega internega nadzora, pa bo v nadaljevanju vodil inšpektor iz druge enote, so sporočili.

Kot so še navedli na inšpektoratu, bodo na podlagi ugotovitev nadzora, če se bo to izkazalo za potrebno, ustrezno ukrepali v skladu z zakonodajo.

Inšpektorica Mojca Križe, ki kot vršilka dolžnosti vodi tudi novomeško enoto inšpektorata, se je znašla v kriminalistični preiskavi, ki jo zaradi suma nezakonitega zakopavanja odpadkov na Kostakovi deponiji v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem vodijo kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja so osumljene štiri osebe, medtem ko je uradna oseba inšpekcijskega organa osumljena pomoči pri tem dejanju, so po sredinih hišnih preiskavah v Kostaku in na inšpektoratu, sporočili z NPU.

Z ravnanjem osumljenih naj bi po ugotovitvah NPU nastala nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode, z dejanjem pa naj bi si pridobili najmanj 8,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Na inšpektoratu so v petek potrdili, da je bila zaradi pridobivanja informacij v sredo začasno pridržana ena oseba inšpektorata. Zatrdili so, da inšpektorat sodeluje s pristojnimi organi, vsi njegovi postopki pa naprej potekajo nemoteno.