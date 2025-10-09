Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
9. 10. 2025,
15.22

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
park odlagališče odpadkov smeti Zakintos

Četrtek, 9. 10. 2025, 15.22

2 minuti

Nezakonito odlagališče na Zakintosu, Grčiji večmilijonska kazen

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Smeti | Čeprav je odlagališče odpadkov v nacionalnem pomorskem parku Zakintos, ki predstavlja pomemben življenjski prostor glavatim karetam, pokalo po šivih ter predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi in okolja, grške oblasti niso sprejele odločitve o njegovem zaprtju. | Foto Guliverimage

Čeprav je odlagališče odpadkov v nacionalnem pomorskem parku Zakintos, ki predstavlja pomemben življenjski prostor glavatim karetam, pokalo po šivih ter predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi in okolja, grške oblasti niso sprejele odločitve o njegovem zaprtju.

Foto: Guliverimage

Sodišče EU je Grčiji naložilo plačilo večmilijonske denarne kazni, ker ni zaprla nezakonitega odlagališča odpadkov na območju nacionalnega pomorskega parka na otoku Zakintos. Območje predstavlja ključni življenjski habitat ogrožene morske želve glavate karete.

V skladu z odločitvijo sodišča mora Grčija Evropski komisiji plačati kazen v višini 12.500 evrov za vsak dan zamude glede izpolnitve sodbe Sodišča EU iz junija 2014 in enkratni znesek v višini 5,5 milijona evrov, je sporočilo sodišče.

Grčija ni izpolnila obveznosti evropskih direktiv o odpadkih 

V sodbi iz leta 2014 je namreč sodišče razsodilo, da Grčija ni izpolnila obveznosti iz dveh evropskih direktiv o odpadkih. Čeprav je odlagališče odpadkov v nacionalnem pomorskem parku Zakintos, ki predstavlja pomemben življenjski prostor glavatim karetam, pokalo po šivih ter predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi in okolja, grške oblasti niso sprejele odločitve o njegovem zaprtju.

Po večletnem sporu z Atenami je Evropska komisija Grčiji leta 2017 izrekla tudi uradni opomin. Ker je ocenila, da grške oblasti še vedno niso sprejele potrebnih ukrepov za sanacijo odlagališča, je lani na Sodišče EU zoper državo vložila novo tožbo zaradi neizpolnjevanja obveznosti.

Zakintos je pomemben življenjski prostor glavatih karet. | Foto: Guliverimage Zakintos je pomemben življenjski prostor glavatih karet. Foto: Guliverimage

Niso poskrbeli za potrebno razgradnjo odpadkov 

Trditvam komisije je v današnji sodbi prikimalo tudi sodišče, ki med drugim ugotavlja, da Grčija do referenčnega datuma ni pripravila razvojnega načrta glede nadaljnjega delovanja odlagališča na Zakintosu v skladu z zahtevami EU.

Grškim oblastem očita tudi, da niso poskrbela za potrebno razgradnjo odpadkov in da so njihovo odlaganje nadaljevale še dolgo po razglasitvi prve sodbe oziroma do konca leta 2017. "Ta kršitev predstavlja znatno tveganje za okolje in zdravje ljudi," je navedlo sodišče.

Plaža Navagio, Zakintos
Trendi Žalosten prizor s slovite plaže na Zakintosu
g
Novice Močan potres v bližini otoka Zakintos
Novice Na Zakintosu taksist ubil mladega Britanca
park odlagališče odpadkov smeti Zakintos
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.