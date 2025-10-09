Sodišče EU je Grčiji naložilo plačilo večmilijonske denarne kazni, ker ni zaprla nezakonitega odlagališča odpadkov na območju nacionalnega pomorskega parka na otoku Zakintos. Območje predstavlja ključni življenjski habitat ogrožene morske želve glavate karete.

V skladu z odločitvijo sodišča mora Grčija Evropski komisiji plačati kazen v višini 12.500 evrov za vsak dan zamude glede izpolnitve sodbe Sodišča EU iz junija 2014 in enkratni znesek v višini 5,5 milijona evrov, je sporočilo sodišče.

Grčija ni izpolnila obveznosti evropskih direktiv o odpadkih

V sodbi iz leta 2014 je namreč sodišče razsodilo, da Grčija ni izpolnila obveznosti iz dveh evropskih direktiv o odpadkih. Čeprav je odlagališče odpadkov v nacionalnem pomorskem parku Zakintos, ki predstavlja pomemben življenjski prostor glavatim karetam, pokalo po šivih ter predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi in okolja, grške oblasti niso sprejele odločitve o njegovem zaprtju.

Po večletnem sporu z Atenami je Evropska komisija Grčiji leta 2017 izrekla tudi uradni opomin. Ker je ocenila, da grške oblasti še vedno niso sprejele potrebnih ukrepov za sanacijo odlagališča, je lani na Sodišče EU zoper državo vložila novo tožbo zaradi neizpolnjevanja obveznosti.

Zakintos je pomemben življenjski prostor glavatih karet. Foto: Guliverimage

Niso poskrbeli za potrebno razgradnjo odpadkov

Trditvam komisije je v današnji sodbi prikimalo tudi sodišče, ki med drugim ugotavlja, da Grčija do referenčnega datuma ni pripravila razvojnega načrta glede nadaljnjega delovanja odlagališča na Zakintosu v skladu z zahtevami EU.

Grškim oblastem očita tudi, da niso poskrbela za potrebno razgradnjo odpadkov in da so njihovo odlaganje nadaljevale še dolgo po razglasitvi prve sodbe oziroma do konca leta 2017. "Ta kršitev predstavlja znatno tveganje za okolje in zdravje ljudi," je navedlo sodišče.