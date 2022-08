Žalosten prizor s slovite plaže na Zakintosu

Plaža Navagio na grškem otoku Zakintos je ena najbolj znanih in nedvomno najbolj fotografiranih destinacij v Grčiji. Vsako leto se množice turistov zgrinjajo proti visokim pečinam, pod katerimi bela plaža z ladijsko razbitino kar kliče po fotografijah za družbena omrežja.

Ta izjemna priljubljenost pa plažo Navagio tudi uničuje. Ta teden je Grke razburila fotografija, na kateri je mogoče videti kupe plastenk, pločevink in drugih odpadkov, ki so jih za seboj pustili obiskovalci.

Ελληνικό καλοκαίρι 2022.. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να πληρώνεις για να πας για λίγες ώρες σε μια απο τις... Posted by Μιχάλης Μπάκας on Monday, August 8, 2022

Fotografijo je posnel in na družbenih omrežjih objavil grški okoljevarstvenik Mihalis Bakas, ki je pred kratkim obiskal to slovito plažo in se zgrozil nad njenim stanjem. "Grško poletje 2022: Ne razumem, kako lahko plačaš, da greš za nekaj ur na eno najlepših plaž na svetu, nato pa tam pustiš svoje smeti," je zapisal ob fotografiji.

Država in občina odgovornost za čiščenje prelagata druga na drugo

V razpravi, ki jo je sprožil, so se mnogi spraševali, zakaj za red na plaži ne poskrbijo lokalne oblasti, na kar se je v lokalnih medijih odzval župan Zakintosa Nikitas Aretakis. Ta je povedal, da plaže že nekaj časa ne upravlja več občina, temveč poseben odbor pod okriljem grškega ministrstva za turizem, nato pa se je oglasilo tudi ministrstvo in odgovornost za čiščenje plaže prevalilo nazaj na lokalne oblasti.

Med razpravami, kdo bi moral plažo počistiti, pa so stvar v svoje roke vzeli lokalni lastniki turističnih ladjic, ki do plaže prevažajo turiste. Organizirali so prostovoljno čistilno akcijo in smeti odpeljali s plaže. Kot so povedali za lokalne medije, tega niso storili prvič, ampak so plažo na lastno pest počistili že večkrat.

