Zadnje dni v Italiji duhove buri oče Mattia Bernasconi, župnik iz Milana, ki se je med dijaškim taborom v Kalabriji odločil za neobičajno potezo - mašo v morju. Potem ko so se posnetki s plaže razširili po družbenih omrežjih, so se oglasile cerkvene oblasti, dejanje obsodile in sprožile preiskavo, javnost pa je 36-letnega župnika podprla.

Ker na plaži ni bilo sence, so šli v morje

Bernasconi je v Crotoneju v Kalabriji sodeloval na poletnem taboru za dijake, ki ga prireja organizacija Libera, italijansko združenje za boj proti mafiji. Župnik je v nedeljo želel dijakom prirediti mašo in sprva iskal primeren prostor v senci ob plaži. Tega ni našel, zato se je odločil za drugačno hlajenje - mašo je daroval kar v morju, za oltar je uporabil napihljivo blazino, tako on kot vsi prisotni pa so bili v kopalkah.

Non si era mai visto.Don Mattia Bernasconi,il prete che,ha celebrato messa in mare a Crotone,risulta iscritto nel registro degli indagati. La Procura di Crotone indaga sulla celebrazione su un materassino gonfiabile. “Chiedo scusa,non era mia intenzione banalizzare l'Eucarestia”. pic.twitter.com/yYiqXn4kNM — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) July 27, 2022

S potezo je navdušil tudi druge kopalce na plaži, ki so se maši množično pridružili, fotografije z dogodka pa so kmalu zakrožile po družbenih omrežjih in vzbudile pozornost lokalnih cerkvenih oblasti. Te so bile z župnikovo potezo precej nezadovoljne.

Nadškofija sprožila preiskavo

"V nekaterih posebnih primerih je mogoče mašo darovati tudi zunaj cerkve," so sporočili iz nadškofije v Crotoneju, "vedno pa je treba o tem obvestiti nadrejene, da lahko ti svetujejo, kako to storiti na najprimernejši način." Prepričani so, da je bila Bernasconijeva odločitev neprimerna, zato so sprožili preiskavo, je za italijanski časopis La Repubblica povedal Giuseppe Capoccia, cerkveni preiskovalec iz Crotoneja, in dodal, da so proti župniku sprožili preiskavo.

Župnik iz Milana je na to dejal, da je bila maša v morju "morda nepremišljeno dejanje" in da tega ne bi več storil, po drugi strani pa odločno zatrdil, da ni mislil nič slabega, temveč je ljudem želel preprosto prirediti sveto mašo ob koncu delovnega tedna.

Javnost ga podpira

Cerkev z njegovim dejanjem morda ni zadovoljna, zato pa ga toliko bolj podpira javnost. Na Instagramu, kjer je Bernasconi prav tako aktiven, mu v komentarjih mnogi sporočajo, da v njihovih očeh ni storil nič napačnega in da bi se morala Cerkev ukvarjati z resnejšimi prestopki, ne pa z njegovo mašo v morju.