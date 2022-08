Rasizem na plaži: "Če poveste 'napačno' ime, za vas ni ležalnika"

"Za ime, ki zveni afriško, so bili popolnoma zasedeni. Ko sem poklical znova in jim povedal francosko ime, so nenadoma imeli prostor."

Aktivisti francoske protirasistične organizacije SOS Racisme so na več zasebnih plaž na Azurni obali poslali pare različnih etničnih pripadnosti in jih opremili s skritimi kamerami, da bi preverili, kako jih bodo upravljavci plaž sprejeli. Odzivi so bili tako problematični, da v SOS Racisme zdaj razmišljajo o tožbah zaradi diskriminacije, poroča Guardian.

Ko je eden od parov, za katerega so rekli, da je "severnoafriškega videza", povprašal po najemu ležalnikov, so jima odvrnili, da so vsi rezervirani. Nekaj minut pozneje so na isto plažo poslali belopolti par, za katerega so nemudoma našli ležalnike v prvi vrsti ob morju.

Za "tuje zveneča imena" ni prostora

V več drugih primerih so aktiviste pod krinko, ki so se predstavili s tuje zvenečim imenom, prav tako zavrnili z izgovorom, da so povsem zasedeni.

"Za ime, ki zveni afriško, so bili popolnoma zasedeni. Ko sem poklical znova in jim povedal francosko ime, so nenadoma imeli prostor," je za francoski časopis Le Monde povedal eden od aktivistov.

Diskriminacija tudi v klubih in barih

Organizacija SOS Racisme podobne akcije, s katerimi razkriva diskriminatorne prakse, izvaja že od 90. let, tokrat pa so prvič preverjali zasebne plaže na francoski rivieri, natančneje v letoviških krajih Juan-les-Pins in Antibes. Kot trdijo, so diskriminacijo doživeli na tretjini preverjanih plaž in kar v dveh tretjinah klubov in barov, ki so jih preverjali v mestih Marseille in Aix-en-Provence.

"Doživeli smo diskriminacijo na osnovi oblačil, barve kože, videza in etničnega porekla. To je nepravično in nedopustno," je za televizijo France 3 poudarila predstavnica organizacije SOS Racisme, ki zdaj razmišlja o sodnem pregonu diskriminatornih gostincev in upravljavcev plaž.

