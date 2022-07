Telo vsake ženske je telo za plažo, sporočajo iz Španije

Naj vas pomisleki glede lastnega telesa nikar ne ovirajo pri tem, da bi uživali v poletju, je špansko ministrstvo za enakopravnost sporočilo ob novi kampanji Poletje je tudi naše, s katero želi ženskam sporočiti, da morske radosti pripadajo vsakomur, ne glede na to, ali njegovo telo ustreza estetskim stereotipom.

"Uživajte, kakor, kjer in s komer hočete, poletje je za vse, brez stereotipov in estetskega nasilja nad našimi telesi," so zapisali ob predstavitvi kampanje na družbenih omrežjih, ki jo spremlja ilustracija petih žensk na plaži, med njimi tudi ženske, ki je po mastektomiji ostala brez dojke.

Kampanja je sprožila plaz odzivov, tudi očitke, da ženske ne potrebujejo dovoljenja ministrstva, da gredo na plažo. "Seveda ne," je na to odgovorila ministrica za enakopravnost Angela Rodriguez Pam, "toda vsakič pričakujemo, da bomo deležne kritik, ker kažemo telo, ki ne ustreza standardom."

"Vsa telesa so dobra," je dodala, "da to ponotranjimo, je naloga politike in feminizma." Pritrdila ji je ministrica za socialne zadeve Ione Belarra in kampanjo komentirala z besedami: "Vsako telo je telo za plažo."

