Če boste lulali v morje, vas lahko doleti 750 evrov kazni

V mestu Vigo v Galiciji na severozahodu Španije so mestne oblasti sprejele odredbo, po kateri je za uriniranje v morju ali na plaži zagroženih 750 evrov kazni, poroča Daily Mail.

Da bi tovrstne prekrške preprečili, nameravajo na plažah postaviti javna stranišča, ni pa povsem jasno, kako bodo preverjali, kdo se je olajšal v morju in kdo ne.

Vigo sicer ni prvo mesto, ki je prepovedalo uriniranje v morju. V kraju San Pedro del Pinatar na drugem koncu Španije, v Murciji, so to prepoved uvedli že leta 2017. Ali so pri tem prekršku dejansko koga ujeli in ga kaznovali, ni znano.

Vrsta novih prepovedi

V Španiji sicer pred vrhuncem sezone napovedujejo vrsto strožjih pravil glede vedenja v turističnih središčih, še poroča Daily Mail. Med drugim uvajajo globe za "neprimerno oblečene" ljudi na mestnih ulicah, pri čemer ciljajo predvsem na tiste, ki povsod, ne le na plaži, nosijo samo kopalke.

Globe grozijo tudi vsem, ki bodo na plažah za seboj puščali smeti, na plažah ni dovoljeno uporabljati žarov ali plinskih gorilnikov, prepovedana je uporaba šamponov in mil v morju, z 18. julijem pa naj bi začeli strožje preverjati in kaznovati tudi tiste, ki si z brisačo "rezervirajo" prostor na plaži.

