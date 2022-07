Čistilna akcija v Dalmaciji: s plaže pobrali "rezervacije" z brisačami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav obiskovalce vedno znova opozarjajo, naj čez noč na plažah ne puščajo brisač in drugih osebnih predmetov, tega mnogi ne upoštevajo.

V Gradcu, letoviškem mestu na makarski rivieri, so lokalne oblasti izvedle čistilno akcijo na tamkajšnjih plažah, v kateri pa komunalna služba ni pobirala smeti, temveč brisače in druge predmete, s katerimi so si turisti čez noč rezervirali prostor na plaži.

"Pozno sinoči so pridni delavci komunale uspešno izvedli akcijo odstranjevanja rekvizitov, postavljenih po plažah. Še enkrat opozarjamo, da je puščanje brisač in katerihkoli drugih predmetov čez noč prepovedano," so ob fotografijah akcije na Facebooku sporočili z občine Gradac.

Foto: Facebook/Općina Gradac

Foto: Facebook/Općina Gradac

Čeprav v letoviških krajih v Dalmaciji obiskovalce vedno znova opominjajo, da tovrstne rezervacije prostora na plaži niso dovoljene, ponekod je to jasno zapisano tudi na opozorilnih tablah, se marsikdo na to ne ozira.

Tokratna akcija v Gradcu je na družbenih omrežjih naletela na veliko odobravanja, nekateri pa so bili vendarle mnenja, da je šlo za pretiran ukrep in da bi bilo dovolj, če bi turiste le opomnili.

Lani so se podobne akcije lotili v Podgori: