V Dalmaciji s plaže odstranili brisače in ležalke: Dovolj je bilo rezervacij!

Petra Radić, nova županja Podgore, mesteca na makarski rivieri, je prek Facebooka sporočila, da ne bo več dovolila "rezervacij" plaže z brisačami in drugimi predmeti. Ni ostalo le pri besedah, ampak je naročila, da komunalna služba s plaže počisti vse rekvizite, ki so jih obiskovalci tam pustili čez noč.

"Nekateri prebivalci so svojim gostom dovolili, da si prostor na plaži čez noč 'rezervirajo' z različnimi predmeti," je zapisala mlada, šele 28-letna županja, "vse smo jih zgodaj zjutraj odstranili z javnih površin, ker si danes želim proste plaže za vse. Enako si želim tudi za jutri, pojutrišnjem in prihodnje leto."

Dodala je, da jo je za akcijo navdihnila civilna iniciativa, s katero so pred nekaj dnevi ljudje protestirali proti brezpravni gradnji v bližnjem zalivu Vruja, kjer si je obalo prisvojil splitski podjetnik Stipe Latković, sicer financer kampanje hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, ki je sporno početje Latkovića celo branil.

Na Hrvaškem plaže, pravzaprav ves priobalni pas velja za pomorsko javno dobro, ki ga ni mogoče privatizirati in do katerega imajo dostop vsi. Zaračunavanje vstopa na plažo je mogoče le s pridobitvijo koncesijske odobritve, takšnih plaž pa je na Hrvaškem le za peščico.

"Postavljanje posameznika nad javni interes, proti vsem zakonom in odredbam je po eni strani zločin proti meni, tebi in vsem ljudem v tej državi, po drugi strani pa izživljanje 'naše elite' ob pomoči zvez in poznanstev," je zapisala županja Podgore, "moč in položaj morata biti orodje za uvajanje reda ter enakosti pred zakonom, ne pa filter za izbrance!"

"Vsem ponudnikom turističnih namestitev toplo priporočam, da naj ne bodo Milanović in naj s privatiziranjem plaže ne delajo uslug svojim Latkovićem (gostom), ker bodo ti odšli jezni in nezadovoljni," je še zapisala mlada županja, "opozorite jih, da je naša občina kraj, kjer na prvo mesto postavljamo enakost in spoštovanje reda. Na take kraje se vsi radi vračajo."

