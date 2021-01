Z nepremišljeno gradnjo ljudi preganjajo s priljubljene plaže

Ko Slovenci izbiramo jadransko destinacijo, kjer bi preživeli poletne počitnice, je eno glavnih vprašanj, ali je na plaži dovolj borovcev, ki nam bodo nudili senco. Povsem drugačne preglavice pa pestijo priljubljeno brazilsko letovišče Balneario Camboriu, kjer imajo sence na plaži preveč.

To obmorsko mesto ima sicer le okoli 145 tisoč prebivalcev, kar je v primerjavi z brazilskimi megalopolisi drobiž, lahko pa se pohvali, da tam stoji kar šest od desetih najvišjih zgradb v Braziliji.

Ležanje v senci ... nebotičnikov

Ta rekord pa ima tudi svojo temno plat, in to dobesedno, poroča BBC. Stolpnice so namreč skoncentrirane ob osrednji mestni plaži, najbolj priljubljeni turistični točki mesta, in nanjo že vse od zgodnjega popoldneva mečejo senco.

"Po drugi uri popoldan začne senca nebotičnikov segati na plažo in ta postaja vse bolj temna ter hladna," je za BBC povedala domačinka, "ljudje se nato gnetejo na ozkih osončenih delih, ki ostanejo. Grozno je, že več kot 15 let ne zahajam tja."

Plaža naj bi sicer kmalu doživela prenovo, mestne oblasti so se odločile, da bodo z nasipavanjem peska podvojile njeno širino, ki zdaj znaša v povprečju 25 metrov. "Tega sicer ne počnemo zaradi sence zgradb, toda jasno je, da bomo tako pridobili več sončnih delov plaže," je o tem za BBC izjavil župan mesta Fabricio Oliveira.

Kritiki medtem opozarjajo, da bo prenova plaže povzročila gradnjo še več in še višjih stolpnic. Tudi zato, ker mesto nima urbanističnega načrta, ki bi omejil višino novogradenj.

Zaradi stolpnic se je mesta prijel vzdevek "brazilski Dubaj"

Župan je te pomisleke zavrnil in za BBC dejal, da so betonski giganti ob obali mestu prinesli slavo. "Zaradi te mestne vedute smo slavni po vsem svetu," je izjavil, "biti znan kot "brazilski Dubaj", je dobro za posel."

In res: Balneario Camboriu je izjemno priljubljena destinacija, po navedbah BBC je mesto leta 2019 obiskalo skoraj milijon turistov, gneča je celo zdaj, v času pandemije koronavirusa. V letovišče, ki slovi po pestrem nočnem življenju in obilici klubov, radi zahajajo tudi slavni in bogati. Pred kratkim je denimo stanovanje v eni od novih luksuznih stolpnic ob plaži kupil nogometni zvezdnik Neymar.

