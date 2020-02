Kako je izgon turistov blagodejno vplival na slovito plažo #video

Tajske oblasti so leta 2018 sporočile, da bo plaža v zalivu Maya na otoku Phi Phi Leh do nadaljnjega zaprta za obiskovalce, saj je množični turizem povzročal hudo škodo tamkajšnjemu okolju.

Zaliv, ki ga je proslavil film Plaža (The Beach) z Leonardom DiCapriem v glavni vlogi, je dnevno obiskalo tudi več kot šest tisoč turistov. Ljudi so tja dovažali veliki gliserji, ki so s svojimi močnimi motorji uničevali morsko dno in koralne grebene, nič manj uničujoči niso bili turisti sami, mnogi so si kot spominek z izleta omislili kar kose koral, ki so jih lomili z grebenov.

Foto: Wikimedia Commons

Da ima odsotnost turizma blagodejne učinke na okolje, se je v zalivu Maya pokazalo zelo hitro. Tako so že po nekaj mesecih v tamkajšnjih plitvinah opazili morske pse, ki so se zaliva z gliserji in turisti prej izogibali v širokem loku, obnavljati so se začeli tudi koralni grebeni.

Medtem pa je zaprtje plaže za lokalne turistične delavce pomenilo hud finančni udarec, prevažanje obiskovalcev v zaliv Maya je po nekaterih ocenah lokalnemu gospodarstvu prineslo okoli 900 tisoč evrov mesečno. In temu denarju se ne želijo odreči.

Turiste v zaliv dovažajo še naprej, čolnom je namreč še vedno dovoljeno pripluti do razdalje 250 metrov od plaže. Na eni od takšnih tur je bila pred kratkim slovenska pevka Helena Blagne, ki se je na Instagramu pohvalila, da se namaka v zalivu Maya:

Prav zato, ker se turisti še naprej nočejo odpovedati fotografiji iz znamenitega zaliva, ki bi jo objavili na Instagramu, in ker se turistični delavci nočejo odpovedati denarju, ki ga s tako imenovanimi Instagram turisti služijo, so tajski okoljevarstveniki zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo, ko bo plaža v zalivu Maya spet odprta za turiste.

Čolni s turisti se morajo zdaj ustaviti pri meji, postavljeni 250 metrov od plaže. Foto: Getty Images

Pred kratkim so se namreč tajske oblasti odločile, da bo plaža že konec letošnjega leta spet odprta za javnost. A ob tem nameravajo uvesti nekaj pomembnih omejitev.

Plovila, ki dovažajo turiste, se še naprej ne bodo mogla zasidrati ob plaži, ampak bodo zanje uredili pomol na drugi strani otoka. Od tam bo do plaže v zalivu Maya vodila urejena pot, na sami plaži pa bo dovoljeno hoditi le po označenih lesenih poteh, ne pa tudi po pesku. Prav tako na plaži najverjetneje ne bo dovoljeno kopanje.

Ko bo plaža v zalivu Maya spet odprta, se bodo turisti izkrcali na drugi strani otoka (označeno na fotografiji) in se do plaže prebili peš. Foto: Getty Images

Odločitev o ponovnem odprtju plaže v zalivu Maya pa je mnoge razočarala, proti so celo nekateri turistični delavci. "Do zaliva še vedno vsak dan pripluje več sto čolnov in vsi čakajo na trenutek, ko bodo lahko pritisnili na plin, zapluli vanj in uničili ves napredek, ki smo ga dosegli," opozarjajo v lokalni turistični agenciji Five Star Thailand Tours.

"Zaliv Maya je premajhen za vse nas, nihče od nas si ne 'zasluži' obiskati te plaže," so prepričani, "dostop v zaliv mora ostati omejen, čolni naj se ustavijo ob začrtani meji, ki naj služi kot boleč opomnik, kako lahko človeštvo uniči naravo."

