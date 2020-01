Z uživanjem najbolj priljubljenega sadeža na Instagramu uničujemo planet #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoljevarstveniki opozarjajo, da je pretirano uživanje avokada začelo prispevati k povečanemu krčenju gozdov in enormni porabi vode, zato pozivajo k dodatnemu premisleku ob naslednjem nakupu tega priljubljenega sadeža.

Avokado je med sadeži, ki so v zadnjih letih dobili največ pozornosti, vsekakor na prvem mestu.

Zmečkan na toastu, predelan v guacamole ali kot kremasta osnova sladic je postal izjemno priljubljen tudi na Instagramu, saj je precej fotogeničen. Sploh če ga znate izrezljati v obliko vrtnice. Na tem omrežju lahko pod značko #avocado najdemo kar 10,5 milijona objav.

A vse to ima slab vpliv na okolje, opozarjajo okoljevarstveniki.

Avokado kot umetnost ... Foto: Getty Images

... s testeninami ... Foto: Getty Images

... v smoothieju ... Foto: Getty Images

... kot sladoled ... Foto: Getty Images

... z jajcem ... Foto: Getty Images

... in v solati. Foto: Getty Images

V čem je težava?

Povpraševanje po avokadu se je tako povečalo, da morajo na primer v Mehiki, eni od držav, ki je glavna izvoznica avokada, močno krčiti gozdove, da lahko naredijo prostor za nasade tega sadeža.

Ker je povpraševanja veliko (uvoz iz Mehike v Evropo se je od leta 2012 povečal za 50 odstotkov), cena avokada pa v državah, kjer ne raste, zelo visoka, so številni kmetovalci zavohali dobiček in se ne ozirajo na to, da z njegovim gojenjem škodujejo planetu.

Poleg tega avokado za svojo rast potrebuje veliko vode - kar štirikrat več kot, na primer, pomaranča. V Čilu, kjer ga prav tako na veliko gojijo, prav avokadu pripisujejo krivdo za sušo.

Vpliv avokada na okolje tako že primerjajo z govedorejo, ki je prav tako razlog za preveliko krčenje gozdov, preveliko porabo vode in onesnaževanje s toplogrednimi plini.

Avokado za svojo rast potrebuje štirikrat več vode kot pomaranča. Foto: Getty Images

V tem pogledu niti ni tako veganski

Čeprav gre za povsem vegansko živilo, ki ima veliko hranil, je nasitno in zelo priročno pri kuhi, zaradi zgoraj naštetega ne podpira veganskega načina življenja, ki ni zgolj hrana rastlinskega izvora.

Vegansko se ne ozira le na dobrobit živali, temveč tudi na skrb za okolje, na neizkoriščanje človeške delovne sile ter na bolj trajnostni in ekološki način življenja.

Okoljevarstveniki tako priporočajo omejeno uživanje avokada, če ne celo popolno opustitev. Namesto tega priporočajo lokalna živila, ki bi lahko v nekaterih pogledih nadomestila avokado: gobe, humus in pesto.

Kako pogosto jeste avokado? Vsak dan, brez avokada mi živeti ni. 5,88% +

Nekajkrat na teden. 8,82% +

Zelo redko. 85,29% +

Preberite še: