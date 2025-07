Ko kupujete avokado, preverite pecelj na mestu, kjer se je sadež držal stebla. Ta vam lahko s precej zanesljivosti pove, ali je avokado zrel.

Če je pecelj svetlozelen ali rumenkast in se čvrsto drži sadeža, to pomeni, da avokado še ni zrel in da potrebuje še nekaj dni, da se zmehča. Če je pecelj rjav in ga zlahka ločite od sadeža, je to znak, da je avokado zrel in ravno pravi za uživanje.

Če pecelj že manjka, ker je odpadel, in je mesto, kjer se je držal sadeža, rjavo, je to najverjetneje znak, da je avokado prezrel.

Čeprav je barva peclja dokaj zanesljiv kazalnik zrelosti, je ta trik najbolje kombinirati s klasičnim pritiskanjem na lupino. Ne bodite pregrobi, ampak sadež narahlo stisnite v dlani – če se pod prsti le rahlo vda, a je še vedno čvrst, bi moral biti ravno prav zrel. Če je povsem trd, je še nezrel, zelo mehak pa je najverjetneje že preveč zrel.

