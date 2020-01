Presenetljiv podatek, zakaj se (vsaj) januarja prehranjevati vegansko #video

Veganuary je mednarodni izziv, ki sta ga januarja leta 2014 v svoji kuhinji v New Yorku začela Jane Land in njen mož Matthew Glover. Gre za izziv, ki ljudi spodbuja, naj se januarja prehranjujejo z rastlinsko prehrano, torej brez živil živalskega izvora.

Izziv, ki je v sedmih letih zrasel v pravo gibanje, je postal tako priljubljen, da se ga je lani lotilo 250 tisoč ljudi iz 159 držav, kar 49 odstotkov udeležencev več kot leto prej.

S to potezo pa so naredili neverjetno stvar - v enem mesecu so rešili 3,6 milijona živali , poroča spletni portal PlantBasedNews.org.

Od vseh udeležencev jih je lani kar 47 odstotkov dejalo, da bodo veganski način prehranjevanja nadaljevali, tisti, ki ga pa niso, so kljub temu vztrajali z zmanjšanim vnosom mesa vsaj do julija.

Prvi oglas, plakati in vsake tri sekunde ena prijava

Letos, v sedmem Veganuarju, se je do 5. januarja na izziv prijavilo že več kot 350 tisoč ljudi, prijave pa še vedno potekajo - vsake tri sekunde naj bi se na izziv prijavila ena oseba.

Organizacija Veganuary je ocenila, da bi lahko število do zdaj prijavljenih letošnjih udeležencev enačili z ogljikovimi izpusti 450 tisočih poletov z letalom in življenjem več kot milijon živali.

Uspešnost Veganuaryja pa se je letos pokazala tudi v tem, da so posneli prvi oglas, ki so ga predvajali na televizijah, v Londonu pa so bili s plakati s pozivi k Veganuaryju polepljeni celo avtobusi. Ko je to videla Jadranka Juras, aktivistka in zagovornica živali, ki je veganka že 15 let, je bila šokirana, češ da "veganstvo postaja del mainstreama". "Si pa vseeno želim, da bi ljudje, ki postajajo vegani, imeli pred seboj zelo jasen fokus oziroma cilj, zakaj si to želijo," je še dodala.

Brezplačnega izobraževalnega programa Veganuar se vse pogosteje lotevajo tudi Slovenci. Slovenskega veganskega izziva se je lani v okviru Slovenskega veganskega društva udeležilo 2.200 udeležencev, letos pa jih pričakujejo okoli tri tisoč.

