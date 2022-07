Konec za veganske "zrezke", "burgerje" in "klobase"

Francija bo oktobra postala prva članica Evropske unije, v kateri bo začela veljati prepoved "mesnih" imen za prehrambne izdelke rastlinskega izvora. V praksi to pomeni konec za razne veganske "zrezke", "klobase", "burgerje" in druge izraze, ki se primarno uporabljajo za mesne izdelke.

"Z izrazi, ki so tradicionalno povezani z mesom in ribami, ne bo več dovoljeno označevati izdelkov, ki niso živalskega izvora in zato niso primerljivi," so po poročanju Deutsche Welle prepoved pojasnile pristojne oblasti.

Foto: Reuters

Ta prepoved velja le za izdelke, proizvedene v Franciji, kar je vznejevoljijo francoske živinorejce, ki menijo, da bi bilo treba prepoved uveljaviti tudi za uvožene izdelke.

EU je že razpravljala o tem, da bi prepoved uvedli na ravni unije, a se za to nato niso odločili. V EU pa velja zaščita izrazov, kot so maslo, mleko in sir, ki jih ni dovoljeno uporabljati za izdelke rastlinskega izvora.

