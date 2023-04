Kabinet predsednika vlade odgovarja na očitke glede veganske prehrane

Recenzenti Smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih ne uvajajo veganske prehrane v vzgojno-izobraževalne zavode, ampak le predlagajo možnost izbire z uvedbo dveh menijev: dozdajšnjega z mešano prehrano in menija na osnovi rastlinskih živil, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

V preteklih dneh smo v medijih lahko zasledili nekatere napačne navedbe o priporočilih strateškega sveta za prehrano (SSP) glede Smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Smernice), so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

"Svet ni napisal novih smernic"

Kot pojasnjujejo, je strateški svet za prehrano, ta je posvetovalno telo predsednika vlade, na zadnji seji, 4. aprila letos, predlagal popravke in podal priporočila glede Smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

SSP ni napisal novih smernic, niti ni posegal v avtorstvo, kot napačno navajajo mediji, temveč so recenzenti podali svoje mnenje glede Smernic. Dva recenzenta sta bila iz medicinske stroke (pediatrinja in kardiolog), ena z Inštituta Jožef Stefan, eden s Fakultete za farmacijo in eden doktor prehranskih znanosti, član SSP, piše v sporočilu.

"Omejitve uživanja nasičenih maščob, holesterola, soli …"

Recenzentom Smernic in članom strateškega sveta se zdi pomembno, da Smernice upoštevajo uradna priporočila glede omejitve uživanja nasičenih maščob, holesterola, soli in prostih sladkorjev, po njihovem mnenju pa morajo zagotoviti tudi zadostno količino zaužitih prehranskih vlaknin ter večkrat nenasičenih maščobnih kislin omega-3.

Predsednik vlade Robert Golob, predsednica strateškega sveta za prehrano Nataša Fidler Mis in član sveta Ivan Eržen po prvi seji sveta januarja letos Foto: STA

Poleg tega poudarjajo, da bi morale Smernice prepovedovati za otroka škodljive skupine živil, kot so visoko procesirana živila, ki vsebujejo veliko nasičenih maščob, holesterola, soli, sladkorja, nitratov, nitritov, polifosfatov in/ali drugih aditivov ter načina priprave, kot sta cvrenje in praženje.

Svet o čipsu in smokiju

Recenzenti Smernic so poleg tega predlagali tudi uvedbo dveh menijev: dozdajšnjega z mešano prehrano in menija na osnovi rastlinskih živil. Predlagajo torej možnost izbire med mešanim in rastlinskim obrokom in ne, kot je bilo v javnosti napačno navedeno, uvajanje veganske prehrane v vzgojno-izobraževalne zavode.

"Naj ob tem opozorimo, da je z rastlinsko prehrano mišljena prehrana, ki temelji na živilih rastlinskega izvora in ne vsebuje visoko procesiranih industrijskih izdelkov z veliko sladkorja, soli in/ali aditivov, kot so na primer pijače z dodanim sladkorjem ali s sladili, čips, smoki. Gre za možnost izbire jedi z dveh različnih menijev, kar je že uveljavljena praksa v številnih državah in bo spodbujalo uživanje več polnovrednih žit, zelenjave, stročnic, sadja, oreščkov in s tem prehranskih vlaknin, številnih vitaminov, mineralov in elementov v sledovih. S tem bo prehrana otrok bolj pestra, bolj zdrava in bolj trajnostna," poudarjajo v kabinetu predsednika vlade.

"Ne gre za ideološko opredeljevanje do prehranjevanja"

Poudarjajo tudi, da pri predlogu ne gre za ideološko opredeljevanje do različnih vzorcev prehranjevanja, saj to presega namen Smernic, ki v ničemer nočejo posegati v avtonomno odločitev otrok in staršev oziroma skrbnikov.

Prav tako ne gre za poseg v obstoječe dnevne uravnotežene obroke, ki temeljijo na mešani prehrani. Vsak obrok, ki ga dobi otrok, ne glede na to, ali vsebuje živila živalskega izvora ali ne, pa mora biti uravnotežen in mora zadostiti prehranskim potrebam otrok.

Svet za zmanjšanje ogljičnega odtisa

Člani SSP tudi predlagajo, naj Smernice podpirajo nakup slovenske, lokalne in ekološko pridelane hrane, kar bi zmanjšalo ogljični odtis, zagotovilo kratke dobavne verige in bilo v podporo slovenskim pridelovalcem hrane. Predlagajo tudi, da se v šole uvedejo eko vrtovi. V fazi implementacije Smernic naj se ob sistematični podpori države zagotovi tudi redno izobraževanje kuharjev, vodij prehrane in ravnateljev.

Vsi recenzenti in predsednica SSP Nataša Fidler Mis, ki je opravila strokovni pregled povzetka recenzij, so podpisali soglasje o strokovni neodvisnosti. Recenzije štirih od petih recenzentov, ki so odobrili javno objavo, in povzetek recenzij so dostopni tukaj.