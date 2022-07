Znani TV-pustolovec ni več vegan in trdi, da mu zelenjava škodi

Britanski televizijski pustolovec Bear Grylls, ki ga občinstvo pozna predvsem po oddajah, v katerih se je trudil v družbi TV-ekipe preživeti v divjini, se je nekaj časa prehranjeval vegansko, zdaj pa trdi, da mu rastlinska hrana škoduje.

"Zelo nasprotujem oreškom, žitaricam in zelenjavi, na moje zdravje so negativno vplivali," je izjavil v intervjuju za revijo GQ, "veganstvo sem zagovarjal več let, o tem celo napisal knjigo, v resnici pa mi je škodovalo."

"Ko sem zbolel za covid-19, sem še bolj intenzivno užival tisto, za kar sem mislil, da je zdravo - surovo zelenjavo in sokove," je dejal, "to pa je vodilo k hudim bolečinam v ledvicah."

Foto: Guliverimage/AP

"Bolj kot sem raziskoval, bolj sem ugotavljal, da surova zelenjava ni ravno dobra za nas," je še izjavil in to podkrepil z besedami, da je tako "zaradi evolucije".

Zdaj je svojo prehrano premaknil v povsem drug ekstrem: "Jem steake in jetra. Za kosilo imam meso, jajca in mlečne izdelke, veliko masla in sadje. Jetra so na mojem jedilniku skoraj vsak drug dan. In spet se počutim močnejšega."

