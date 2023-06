Bear Grylls po 27 letih še vedno doživlja hude bolečine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pustolovec Bear Grylls je v nedavnem intervjuju priznal, da se že celo življenje spopada s kroničnimi bolečinami, saj je svoje telo vedno potiskal do skrajnih meja. Svojo najhujšo poškodbo je doživel v padalski nesreči v devetdesetih letih.

Angleški pustolovec, televizijski voditelj in poslovnež Edward Michael Bear Grylls, ki je vsem bolje poznan kot voditelj avanturističnih oddaj, v katerih je pogosto prikazal, kako nevarno je življenje v najbolj odročnih kotičkih sveta, saj se je v svojih oddajah odpravil na različne kontinente in kraje, kjer je preizkušal svoje meje in skušal preživeti ter se varno vrniti v civilizacijo.

A tovrstni avanturistični podvigi so na zdravju 49-letnega pustolovca, ki rojstni dan praznuje 7. junija, pustili dolgotrajnejše posledice, saj je zvezdnik serije Running Wild (V divjini z Bearom Gryllsom) povedal, da vsak dan živi z nenehnimi opomniki na pretekle poškodbe in dogodivščine. "Bolečina pride in mine, toda trenutno je moj hrbet precej slab," je povedal in dodal, da čeprav ljudje mislijo, da je njegovo telo nepremagljivo, v telesu kljub temu čuti stalne bolečine.

Bil je negotov glede svoje prihodnosti

Glavna poškodba, ki jo je doživel Bear, se je zgodila leta 1996, ko se mu padalo med skokom z letala v Zimbabveju, kjer je bil s prijatelji, ni odprlo in je s pet tisoč metrov z neodprtim rezervnim padalom padel na hrbet in si pri tem zlomil tri vretenca. Po hudi poškodbi so mu rekli, da ne bo mogel več hoditi.

Kot je povedal, ga je ta prognoza zelo pretresla, saj se je ponesrečil pri le 21 letih, medtem ko so njegovi vrstniki živeli polno življenje. Bil je zelo negotov zaradi svoje prihodnosti, saj ni vedel, ali se bo lahko vrnil v posebno letalsko enoto in bil fizično sposoben delati stvari, ki jih je nekoč počel za zabavo.

Osemnajst mesecev po nesreči že na "vrhu sveta"

Po letu dni rehabilitacije in ogromno vloženega truda je Bear spet stal na nogah, poleg tega pa je le 18 mesecev po nesreči postal najmlajša oseba, ki se je kadarkoli povzpela na vrh Everesta.

A poleg hrbta ima Bear težave tudi zaradi zlomljene rame. "Imam veliko dolgotrajnih poškodb in ne bi rad, da ljudje mislijo, da je enostavno ali da ne boli. Toda večino življenja se poskušam držati proč od zdravil ter najti dobre, naravne rešitve in s tem tudi nadaljevati," je povedal pustolovec ter nekdanji častnik posebne letalske službe (SAS – Special Air Service), ki zdaj živi na zasebnem otoku ob obali valižanske vasi Abersoch s svojo ženo Sarah in njunimi tremi sinovi.

Bear se še vedno drži reka, da konca življenja na dočakamo v popolnoma ohranjenem telesu, ker bi to pomenilo, da nismo zares živeli.

