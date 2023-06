Poročeni voditelj po aferi le priznal zvezo z moškim, s katerim je delal na televiziji

Legendarni britanski televizijski voditelj Phillip Schofield je priznal, da je bil v sporazumni zvezi z mlajšim moškim, s katerim je delal in sodeloval v svoji znani televizijski oddaji This Morning. Oddaje po več kot 20 letih ne bo več vodil, kakšna je njegova televizijska usoda, pa še ni znano.

61-letni televizijski voditelj Phillip Schofield se je znašel v središču škandala, potem ko je pred tem vsem lagal, da je bil v zvezi z mlajšim moškim, s katerim sta delala in sodelovala v njegovi znani oddaji This Morning. Voditelj je za Dailymail priznal, da je bil z mlajšim moškim, ki ga ni imenoval, res v zvezi, ki je več kot le prijateljska, a svojo potezo označil za nespametno, saj je o tem lagal svojemu delodajalcu, kolegom, prijateljem in agentom v podjetju ter nenazadnje svoji družini.

Prav tako je lagal novinarjem sestrskega časopisa Daily Mail, The Mail on Sunday, ki so prvi poročali o kontroverznem razmerju. Dailymailu se je Schofield osebno že opravičil in dodal, da mu je zelo žal, da je lagal o razmerju, ki ga je imel z nekom, s komer je delal v oddaji This Morning.

Schofield s sovoditeljico v oddaji This Morning Holly Willoughby. Foto: Guliverimage

"Razmerje ni bilo pametno, a ne nezakonito"

"Imel sem sporazumno razmerje z mlajšim kolegom, ki je z menoj delal v oddaji. V nasprotju s špekulacijami sem moškega poznal še iz časa, ko je bil najstnik, prosili pa so me tudi, naj mu pomagam priti na televizijo. Šele ko je začel delati v oddaji, je to postalo več kot prijateljstvo," je zapisal v odgovoru za Dailymail. Dodal je, da razmerje ni bilo pametno, a da ni bilo nezakonito, ter da je zdaj konec. Zapisal je, da mu je zelo žal, da je bil nezvest svoji ženi.

Identiteta moškega, s katerim je bil Phillip v razmerju, je znana, a so se na Dailymailu odločili, da je ne bodo razkrili.

Odstopil s televizijske mreže ITV

"Z ITV odstopam s takojšnjim učinkom in izražam neizmerno hvaležnost za vse izjemne priložnosti, ki so mi jih dali," je še zapisal in dodal, da bo razmislil o svoji zelo slabi presoji, ko se je spustil v razmerje in potem o tem lagal. Z izstopno izjavo pa je voditelj končal intenzivna ugibanja o prihodnosti njegove kariere na televizijski mreži ITV, čeprav naj bi mu bila ta že pred tem pripravljena podeliti novo oddajo, potem ko je zapustil oddajo This Morning, v kateri je delal več kot 20 let.

Ni še jasno, ali bo priljubljeni voditelj Schofield v prihodnosti še vodil katero izmed oddaj na omenjeni televiziji, a zagotovo ne bo vodil prihajajoče podelitve nagrad British Soap Awards.

Z ženo poročen 30 let

Vse skupaj ne bi bilo nenavadno, če ne bi bil Schofield že od leta 1993 poročen s Stephanie Lowe, ki pa mu je po aferi, v kateri se je znašel, stala ob strani. 59-letna Stephanie ima s Phillipom dve hčerki, 27-letno Ruby in 29-letno Molly. Stephanie je že leta 2020 dala izjavo, potem ko je javnost prvič izvedela za Phillipova istospolna nagnjenja.

Phillip Schofield z odtujeno ženo Stephanie, s katero pa sta očitno ostala v dobrih odnosih. Foto: Profimedia

"Morala sva se soočiti z najbolj čustveno bolečim obdobjem v najinih 27 letih zakona. Ljubim Phillipa, tako kot sem ga vedno ljubila in ga vedno bom," je takrat povedala v izjavi za The Sun in dodala, da ga podpira pri njegovem pogumnem koraku, ter da bo o prijateljski ločitvi razmislila šele po tem, ko bo on srečen v novi zvezi.