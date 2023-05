Priljubljena igralka izgubila potrpljenje in s svojim dejanjem šokirala občinstvo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljena igralka Jane Fonda pri svojih 86 letih še vedno obrača glave, kjerkoli se pojavi. Na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu pa je presenetila z dramatičnim izbruhom, ko je režiserki filma Anatomija padca Justine Triet podelila prestižno nagrado zlata palma in pri tem izgubila potrpljenje.

Po govoru in prejemu nagrade se je režiserka Justine Triet namreč odpravila proti občinstvu, nagrado pa pozabila vzeti s seboj. Fondova jo je želela opozoriti in s trepljanjem po rami poskušala pritegniti njeno pozornost, a je na koncu izgubila potrpljenje in nagrado vrgla v režiserko.

Ok donc la vraie Queen c’est Jane Fonda pic.twitter.com/cFZwv0Akmq — andrzej 🇵🇱🇫🇷🇪🇺 (@andzejkra) May 27, 2023

Trenutek so ujele kamere, posnetek pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in postal viralen.

Verjetno je šlo za šalo

Kot je videti s posnetka, režiserka Fondinega dejanja ni opazila, zato je igralka stekla za njo in besno nakazala, da je nagrado pozabila. Ker priljubljena igralka s svojim humorjem rada pritegne pozornost, je bilo njeno dejanje verjetno le šala.

Justine Treit je s prejemom te nagrade tako postala tretja režiserka z zlato palmo. Foto: Reuters

