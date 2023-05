Je to najbolj drzna obleka letošnjega festivala v Cannesu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filmski festival v Cannesu je v polnem razmahu, pozornosti pa kot vedno ne pritegujejo le filmi, temveč tudi modne odločitve zvezdnic in zvezdnikov na rdeči preprogi.

Vodstvo med najopaznejšimi je v nedeljo zvečer prevzela manekenka Irina Shayk. Na premiero filma Firebrand je prišla v drzni usnjeni kreaciji, ki jo je podpisala nigerijska modna oblikovalka Mowalola.

Foto: Reuters

Dvodelna oprava, ki jo je nosila 37-letna Rusinja, je na družbenih omrežjih sprožila val navdušenja, spletni uporabniki so jo označili za "najbolj kul opravo na festivalu do zdaj" in se strinjali, da "si zasluži stoječe ovacije".

Foto: Reuters

