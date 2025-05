Film Feničanska spletka, v katerem igrajo tudi Tom Hanks, Scarlett Johansson in Mia Threapleton, hčerka Kate Winslet, se poteguje za letošnjo zlato palmo. Film pripoveduje zgodbo o tajkunu Zsa-zsa Kordi, ki ga igra del Toro. Ta želi svoj fiktivni poslovni imperij zapustiti odtujeni bogaboječi hčeri. Del Torov lik temelji na Andersonovem libanonskem tastu. "Bil je povsem drugačna vrsta človeka, vendar je bil inženir in precej alfa," je režiser povedal za francosko tiskovno agencijo AFP. Dodal je, da je "njegov odnos z ženo verjetno DNK filma".

Najnovejši film Wesa Andersona je eden od 22 filmov, ki se potegujejo za zlato palmo glavnega tekmovalnega programa festivala.

Film Feničanska spletka pripoveduje zgodbo o tajkunu Zsa-zsa Kordi, ki ga igra Benicio del Toro. Foto: Reuters

V ospredju dve drami in triler

Favorita kritikov iz prvega filmskega tedna sta nemška drama In die Sonne schauen z angleškim naslovom Sound of Falling nemške režiserke Masche Schilinski o medgeneracijskih travmah in eksperimentalni triler Sirat francoskega režiserja Oliverja Laxa. Po analizi ocen filmske revije Screen je v ospredju tudi razmišljujoča drama o pravičnosti in krutosti v Sovjetski zvezi Dva tožilca z angleškim naslovom Two Prosecutors ukrajinskega režiserja Sergeja Loznice.

V nedeljo je bila v Cannesu tudi premiera prvega nigerijskega filma v uradnem festivalskem programu My Father's Shadow. Celovečerni prvenec režiserja Akinole Daviesa se dogaja med državnim udarom leta 1993, ključnim trenutkom v nedavni zgodovini Nigerije, ko je vojska razveljavila volitve in je oblast prevzel general Sani Abacha.

V ospredju zanimanja medijev v Cannesu sta bila tudi igralca Jennifer Lawrence in Robert Pattinson. Foto: Reuters Dan po premieri tekmovalnega filma Umri, ljubezen moja škotske režiserke Lynne Ramsay sta bila v nedeljo v ospredju zanimanja medijev v Cannesu tudi igralca Jennifer Lawrence in Robert Pattinson. Avstralka Nicole Kidman pa je prevzela nagrado Women In Motion, ki jo podeljujejo posameznicam za spodbujanje žensk v filmu in družbi. Ob tej priložnosti je Kidman med drugim izrazila obžalovanje, da je število režiserk v filmskem poslu še vedno "neverjetno nizko".

Scarlett Johansson v nedeljo ob predstavitvi Feničanske spletke ni bilo na festivalski rdeči preprogi, bo pa danes na festivalu predstavila svoj režijski prvenec Eleonora Velika. Ta govori o 90-letni ženski, ki si po smrti najboljše prijateljice poskuša na novo ustvariti življenje.

Nagrada za življenjsko delo Kevinu Spaceyju

Letos so na festivalskem programu v Cannesu med drugim režijski prvenci treh igralcev oziroma igralk. Harris Dickinson, 28-letni igralec iz filma Ljubica, je že požel pohvale za svoj prvi film Urchin, ki pripoveduje zgodbo o brezdomcu v Londonu. 35-letna zvezdnica Somraka Kristen Stewart pa je svoj talent za kamero razkrila v biografski drami The Chronology of Water. Ta temelji na spominih pisateljice Lidie Yuknavitch, ki se je v mladosti v upanju, da bo pobegnila pred zlorabami v družini, vpisala na kolidž s plavalno štipendijo in se želela udeležiti olimpijskih iger.

Zvezdnica Somraka Kristen Stewart je svoj talent za kamero razkrila v biografski drami The Chronology of Water. Foto: Reuters

Ob robu filmskega festivala v Cannesu pa bo organizacija Better World Fund v torek hollywoodskemu igralcu Kevinu Spaceyju podelila nagrado za življenjsko delo. Kot so v nedeljo za AFP povedali pri organizaciji, bo igralec, ki so ga lani v Veliki Britaniji oprostili v devetih primerih domnevnih spolnih kaznivih dejanj, na dobrodelni prireditvi v letovišču na francoski rivieri prejel priznanje za svojo "desetletja dolgo umetniško briljantnost". Spacey je bil nazadnje na rdeči preprogi v Cannesu leta 2016.

