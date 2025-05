Organizatorji filmskega festivala v Cannesu so letos zapovedali strožja pravila oblačenja. Na rdeči preprogi ne želijo preveč gole kože, niti ogromnih, razkošnih oblek z vlečkami, kar pa je veliko zvezdniških gostij v prvih dneh festivala gladko ignoriralo.

Na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu je precej pozornosti vzbudilo sporočilo organizatorjev, da bodo odslovili vse obiskovalke in obiskovalce, ki bodo kršili njihov kodeks oblačenja. Kot so sporočili, na rdeči preprogi festivala niso dobrodošli golota, niti "pretirano voluminozne obleke" in dolge vlečke.

"Pridržujemo si pravico, da ne dovolimo vstopa posameznikom, ki bi s svojimi opravami ovirali gibanje drugih gostov ali povzročili zaplete s sedežnim redom na filmskih projekcijah," so opozorili.

Sodeč po opravah z rdeče preproge v prvih dneh festivala pa si mnoge zvezdnice s temi pravili niso belile glave. Videti je bilo kar nekaj gole kože, pa tudi razkošnih oblek in dolgih vlečk.

Organizatorji canskega festivala so bili v preteklih letih že večkrat tarča kritik zaradi pravil oziroma priporočil oblačenja na rdeči preprogi. Med drugim so od gostij zahtevali visoke pete, a kršitve tega pravila v zadnjih letih praviloma spregledajo, so pa na primer leta 2022 z rdeče preproge odslovili kanadskega producenta Kelvina Redversa, ki je nosil mokasine, značilne za staroselski narod, ki mu pripada.

