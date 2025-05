V Cannesu prepovedali vstop igralcu, obtoženemu posilstva

Tik pred večerno premiero filma Dossier 137 so organizatorji filmskega festivala v Cannesu sporočili, da so enemu od igralcev v tem filmu zaradi obtožb o spolnem nasilju prepovedali prihod na prizorišče.

Na dan premiere francoskega filma Dossier 137 na filmskem festivalu v Cannesu so organizatorji sporočili, da član igralske zasedbe Theo Navarro-Mussy nima vstopa na festivalsko prizorišče, potem ko je v javnost prišla informacija, da je obtožen posilstva in drugega nasilja.

Da igralca ne bo na rdeči preprogi, so se organizatorji festivala odločili soglasno s producenti filma, v katerem ima Navarro-Mussy stransko vlogo, poroča Variety. "Čeprav so se ta domnevna dejanja zgodila veliko pred nastankom filma, smo se odločili, da ta oseba filma ne bo pospremila v Cannes," sta sporočili producentki Caroline Benjo in Carole Scotta.

Navarra-Mussyja po poročanju revije Telerama tri osebe, s katerimi je bil v obdobju med 2018 in 2020 v razmerju, obtožujejo posilstva in fizičnega nasilja.

