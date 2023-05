Zvezdnica v natikačih kljubovala navodilom, naj ženske nosijo visoke pete

Ameriška igralka Jennifer Lawrence je na nedeljsko premiero filma Anatomie d'une chute (Anatomija padca) na filmskem festivalu v Cannesu prišla v spektakularni rdeči obleki modne hiše Dior. Med stopanjem po stopnicah pa se je izkazalo, da ima pod obleko obute natikače oziroma, natančneje, japonke.

Foto: Reuters

Te modne izbire sicer javno ni komentirala, zelo verjetno pa gre za tihi protest proti zastarelim canskim pravilom oziroma priporočilom glede oblačenja. Te ženskam svetujejo, naj na rdeči preprogi nosijo visoke pete, v preteklosti pa se je menda že zgodilo, da so kakšni gostji v čevljih z ravnim podplatom preprečili vstop na prizorišče, češ da ni primerno obuta.

V Cannesu sicer gostjam visokih pet niso uradno zapovedali, šlo naj bi za tiho priporočilo, ki pa se mu je v preteklih letih nekaj igralk demonstrativno uprlo. Julia Roberts in Sasha Lane sta se tako leta 2016 po rdeči preprogi sprehodili bosi, Kristen Stewart pa si je leta 2018 vrtoglavo visoke pete sredi rdeče preproge snela in pot v kinodvorano nadaljevala s čevlji v rokah.

Kristen Stewart v Cannesu leta 2018 Foto: Profimedia

Dvojne obutvene standarde je Kristen Stewart sicer kritizirala že dve leti pred protestnim sezuvanjem. "Če bi z moškim hodila po rdeči preprogi in bi me nekdo ustavil ter mi rekel: 'Oprostite, mlada dama, toda ne morete vstopiti, ker niste v visokih petah', bi mu odvrnila: 'Tudi moj prijatelj ni. Ali mora tudi on nositi visoke pete?'" je dejala v intervjuju za Vanity Fair. "To lahko deluje v obe smeri. Od mene ne morete pričakovati nečesa, česar ne pričakujete od njega."

