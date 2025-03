Ministrica za kulturo Asta Vrečko je s predsednico uprave RTV Slovenija Natalijo Gorščak in tremi člani uprave danes podpisala pogodbo o izvedbi projekta samodejnega podnaslavljanja televizijskih oddaj v višini 1,2 milijona evrov. Projekt bo prispeval k večji dostopnosti medijskih vsebin za gluhe, naglušne in starejše, so sporočili z ministrstva.

Ključni cilj projekta je s pomočjo napredne tehnologije in umetne inteligence zagotoviti samodejno ustvarjanje podnapisov za televizijske vsebine. To bo omogočilo boljšo vključenost gluhih in naglušnih gledalcev, izboljšalo bo njihovo obveščenost ter jim omogočilo enakopraven dostop do informacij in kulturnih vsebin, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Na ministrstvu so za sofinanciranje projekta samodejnega podnaslavljanja zagotovili sredstva v višini 1,2 milijona evra, in sicer 630 tisoč evrov iz programa evropske kohezijske politike 2021–2027 in 574.411 evrov iz proračuna ministrstva.

Dostopnost informacij ter zabavnih in kulturnih vsebin je temelj vključujoče družbe, je ob podpisu poudarila ministrica Asta Vrečko. Zatrdila je, da so na ministrstvu zavezani k ukrepom, ki pomagajo vključenosti gluhih in naglušnih. "S tem ukrepom tako povečujemo dostopnost informativnih, kulturnih in razvedrilnih vsebin ter s tem tudi vključevanje v družbo in kakovost njihovega življenja," je dejala.

Enakopravnejši dostop do vsebin

Predsednica uprave RTV Natalija Gorščak je poudarila, da je samodejno podnaslavljanje televizijskih vsebin v slovenskem jeziku pomemben mejnik pri zagotavljanju medijske dostopnosti, RTV Slovenija pa kot vodilna na tem področju s tem izpolnjuje svoje javno poslanstvo. "Z našo aktivno vlogo pri razvoju te tehnologije ne le sledimo sodobnim trendom, temveč jih tudi soustvarjamo in postavljamo nove standarde za enakopravnejši dostop do vsebin," so njene besede povzeli na ministrstvu.

V Sloveniji je približno 1.500 gluhih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik, in okoli 200 tisoč naglušnih oseb, težave s sluhom pa so pogoste tudi pri starejših, ki zato tudi pogosto težko spremljajo televizijski program brez podnapisov.

Projekt do leta 2028

Samodejno podnaslavljanje bo vzpostavljeno na različnih multimedijskih platformah in TV-signalu. Projekt bo potekal do leta 2028 in vključuje razvoj tehnologije, njeno integracijo v sisteme RTV ter testiranje in optimizacijo delovanja. RTV Slovenija bo tako še izboljšala svojo vlogo javnega servisa in zagotovila večjo dostopnost vsebin za vse gledalce, navajajo na ministrstvu.

Razvoj sprotnega podnaslavlja vsebin RTV Slovenija bo gluhim in naglušnim omočil spremljanje vrste televizijskih vsebin, kar doslej ni bilo mogoče. Samodejno podnaslavljanje TV-oddaj bo osebam z različnimi oviranostmi omogočilo uresničevanje pravice do obveščenosti in s tem uresničevanje pravice do sodelovanja v kulturnem življenju družbe ter vključenost in višjo kakovost življenja, prispeval pa bo k digitalni preobrazbi in vključujoči družbi, verjamejo na ministrstvu.