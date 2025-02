Ministri Asta Vrečko, Jože Novak, Valentina Prevolnik Rupel in Simon Maljevac so danes podpisali medresorski program celovitih krajinsko arhitekturnih zunanjih ureditev za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov na podnebne spremembe in ekstremne vremenske dogodke za obdobje med letoma 2025 in 2028.

Skupna vrednost programa znaša 15 milijonov evrov. V okviru programa bodo urejeni park v okolici Psihiatrične bolnišnice Begunje v gradu Katzenstein, okolica sedeža Krajinskega parka Goričko v gradu Grad na Goričkem, okolica Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož na Ptujskem gradu, okolica doma upokojencev v dvorcu Javornik na Ravnah na Koroškem in Arboretum Volčji Potok, so sporočili z ministrstva.

Program, ki so ga pripravili na ministrstvu za kulturo, predstavlja ključni odziv države na vse pogostejše naravne nesreče, zlasti poplave in zemeljske plazove, ki ogrožajo kulturno dediščino v Sloveniji. Naslavlja zaščito več pomembnih kulturnih spomenikov, še posebej na območjih, prizadetih v poplavah avgusta 2023. Vključuje pet ključnih projektov in javni razpis za občine.

Za prihodnje generacije in primerne pogoje zaposlenih in obiskovalcev

Kot je v izjavi po podpisu programa povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko, program temelji na odpornosti, sonaravnem razvoju in trajnostnih rešitvah. Spomnila je, da v Sloveniji veliko javnih ustanov, ne le na področju kulture, domuje v zaščitenih kulturnih spomenikih, ki jih je treba ohranjati za prihodnje generacije ter obenem omogočiti primerne delovne pogoje zaposlenim in obiskovalcem. Za izvedbo teh projektov je skupaj na voljo 11,5 milijona evrov. Ministrstvo za kulturo ima po njenih besedah na skrbi dva – okolica Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož na Ptujskem gradu in Arboretum Volčji Potok. Znotraj programa bo ministrstvo tudi izvedlo javni razpis za krajinske ureditve spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb, na katerem bo za sofinanciranje projektov na voljo 3,5 milijona evrov, je še povedala.

Združevanje dediščin

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je izpostavil prepletenost naravne in kulturne dediščine v Sloveniji. Kot je povedal, si z ministrico Vrečko prizadevata, da bi se zgodilo večje sodelovanje pri projektih, kjer sta združeni obe dediščini. V program je vključena tudi okolica sedeža Krajinskega parka Goričko v gradu Grad na Goričkem, ob čemer je minister opozoril na potrebnost prenove celotnega gradu, ki je za zdaj obnovljen le delno, da bo lahko uporabljen v javne ali zasebne namene.

Obnova begunjske psihiatrije

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je povedala, je vlada za obnovo Psihiatrične bolnišnice Begunje že zagotovila sredstva v višini 8,7 milijona evrov, in izrazila veselje, da se bo lahko začel izvajati ta program obnove in da bo bolnišnica lahko začela ponovno delovati v normalnih pogojih. Po njenih besedah se obnavljajo kuhinja, dnevna ambulanta in upravna zgradba, zdaj bodo lahko uredili tudi okolico. Obnova bolnišnice in okolice je pomembna tako za paciente in njihove svojce kot za zaposlene, je dodala.

Po domu še ureditev okolice

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevec pa je spomnil, da je bilo poslopje doma upokojencev v dvorcu Javornik na Ravnah na Koroškem obnovljeno lani, ko so tudi odprli omenjeni dom. Zdaj bodo še dodatno uredili okolico, kar je po ministrovih besedah še kako pomembno. Kot je poudaril, delajo z najranljivejšo skupino – s starejšimi, tudi z osebami z demenco, za katere je okolica izjemno pomembna.